Barbie Vélez contó cómo atravesó los primeros meses de su embarazo: “Emociones a flor de piel”

Barbie Vélez está embarazada de tres meses

La semana pasada, y luego de unos cuantos rumores, en LAM confirmaron el embarazo de Barbie Vélez. La actriz, que espera su primer hijo con Lucas Rodríguez, siguió desde su casa el programa de Ángel de Brito donde contaron la noticia en modo enigmático con la complicidad de su mamá Nazarena, panelista del ciclo. Y a pesar de ser una de las pocas personas que lo sabía, la productora no pudo evitar las lágrimas al escuchar que pronto se convertirá en abuela.

Días después, la joven se hizo presente en el piso de América para compartir sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida. Y contó cómo se había enterado de la buena nueva. “Tenía síntomas que para mí eran como cuando te estás por indisponer, con cambios en el cuerpo, dolor en los pechos. Pensé que me estaba por venir, hasta que me hice el test y me di cuenta de que no”.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez esperan su primer hijo (Instagram)

Ahora, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó a sus redes sociales, donde tienen casi 3,5 millones de seguidores, para actualizar el cuadro de situación. “Resumen de estos tres meses: “Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño x mil. Amor y contención x un millón”, escribió junto al emoji de las manos en forma de corazón y una serie de fotografías que documentaban cada uno de sus estados de ánimo.

Barbie Vélez y su mascota Darwin, compañeros de emociones

Algunas caras largas, diferentes estados de ánimo, la compañía incondicional de su marido y de su mascota Darwin, frutillas, cereales y más antojos y mucho, mucho sueño son algunas de las postales que marcan el pulso de la actriz por estos días. Su publicación causó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, entre las que se destacaron la de sus padres: “Te amo, los amo”, escribió Nazarena. “Los amo”, sumó Alejandro. También dejó su saludo Santiago Caamaño, actual pareja de su mamá. “Vas a ser una re madraza Barbarita querida”, enfatizó el actor, entre los más de 100 mil reacciones y los casi mil comentarios.

Barbie Vélez y uno de sus primeros antojos durante el embarazo

Barbie contó que en un principio sólo su madre y su padre sabía de la noticia, porque la familia de Lucas estaba de viaje y se la querían comunicar personalmente. Y que, recién después, fueron contándole del embarazo a sus amigos más cercanos. “Fuimos muy cautelosos, queríamos hacernos todos los estudios y que estuviese todo bien”, señaló la actriz, que se casó en septiembre del año pasado con el productor.

"Sueño x mil", escribió Barbie Vélez para definir sus primeros meses de embarazo (Instagram)

En un momento de la entrevista, los focos cambiaron de lugar: “¿Cómo está la abuela?”, quiso saber de Brito, en referencia a la actitud de Nazarena. “¡La amo a la abuela! Es más buena... Me está bancando en todas. Yo estoy bastante hormonal, muy sensible. Me viene el llanto. Y el otro día, después de contarlo, me sensibilizó mucho. Me cayó la ficha Y ella estuvo escribiéndome, diciéndome: ‘Tranquila, es todo lindo’. Está de psicóloga, me escribe a la mañana a ver como ando”, contó Barbie.

Después de contar que estaban esperando un varón, solo resta saber el nombre del primogénito, que de momento está entre tres posibilidades: “El que más le gusta a Luqui, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, a Lucas no tanto. Y Baltasar, que está en el medio de los dos... son esos tres y Salvador es el que va ganando”, afirmó la invitada.

