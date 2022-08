Wanda Nara fue denunciada por Carmen, su exempleada: la acusa de trata de persona

Wanda Nara y Carmen, mucho antes de la polémica (Foto: Instagram)

Sigue la polémica entre Wanda Nara y Carmen, la ex empleada doméstica que la mediática tenía en su casa de campo en Milán, Italia. Ahora, las cosas tomaron otra forma cuando María Carmen Cisnero Reboledo -tal es su nombre completo- pretende llevar a la Justicia a Nara y a Mauro Icardi por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Después de la acusación que hizo en los medios por no haber recibido ni un peso durante dos años y medio, Carmen decidió preparar su defensa y contrató al abogado Alejandro Cipolla para que la represente en este caso. La denuncia fue presentada ante la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal para que se sortee un juzgado federal, con el objetivo de que se investiguen estos delitos denunciados.

La denuncia fue presentada este miércoles y allí se advierte: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.

María Carmen Cisnero Reboledo denunció a Wanda Nara por trata de personas

Carmen asegura haber trabajado para la mediática en dos oportunidades. La última vez fue en 2019, pero dijo que desde entonces no recibe una remuneración por cuidar la casa que la empresaria y el futbolista tienen en las afueras de Milán. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, contó la propia Carmen en una entrevista realizada por Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, agregó. “Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, contó la empleada.

Wanda Nara compartió un video de cuando le festejó el cumpleaños a Carmen

“Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que ‘estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país...’. Y ahí me sacaron el pasaporte”, denunció. Estas palabras motivaron a un fuerte descargo que Nara realizó en sus redes sociales. “Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos”, escribió Wanda en sus Instagram Stories.

“Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad...”, cerró la blonda en aquella oportunidad.

SEGUIR LEYENDO: