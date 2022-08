Miranda! y Dillom estrenaron una canción que habían anticipado en Pogo o Nada, ciclo de Infobae

Miranda!, Dillom - Dos

“Una increíble historia de amor y terror”. Así se presenta “Dos”, nueva canción en la que se concretó una colaboración entre Miranda! y Dillom. Un cruce que habían adelantado Ale Sergi y el rapero cuando se encontraron en Pogo o Nada, el ciclo de Infobae que unió a generaciones y estilos de la música popular argentina a través de conversaciones íntimas entre dos íconos de origenes y géneros distintos.

En aquella oportunidad y previo a que se iniciara el rodaje, los músicos admitieron que estaban trabajando en algo en conjunto, aunque prefirieron guardar la sorpresa. De hecho, desde ese momento, los fans de ambos pidieron intensamente que este cruce musical viera la luz cuento antes. Y ocurre ahora, a través de esta nueva canción que ve la luz casi seis meses después del lanzamiento de “El arte de recuperarte”, que había sido el último corte del dúo pop que Sergi consolidó con Juliana Gattas.

Se trata de una canción muy pegadiza que logró amalgamar los universos de Miranda! y Dillom, tan distintos, tan parecidos. Así, consiguieron algo más que una colaboración, ya que se trata de una mezcla novedosa y fresca de estilos que se suma al repertorio de ambos.

Miranda!, Dillom y un fotográma del videoclip de "Dos", la nueva canción que encontró al dúo pop con el rapero

El videoclip de “Dos” fue dirigido por Daniel Ortega y allí se los puede a Ale y Juliana haciendo de dos inocentes enamorados que disfruta de una cita soñada en el bosque. Entre canciones, cariños y miradas sugerentes, pasan el día sin saber que las cosas darán un giro inesperado cuando se revele la presencia de un tercero que, al envidiar su amor, se brota de cólera y se dispone para lo peor.

“Se pensaban que eran dos y entre toda la pasión / Parece, se les pasó, un detalle no menor / un oculto espectador que hasta a casa los siguió, oh-oh-oh / Y las cosas se tiñeron de bordó”, rima Dillom como para cerrar con un moño escabroso esta historia.

“La canción romántica sesentera fue el punto de partida. Dillom llegó a nuestro estudio, la escuchó, la eligió y le dio un final imposible. Colaboramos cantando y componiendo juntos en 3 o 4 sesiones hasta llegar al resultado final. En las sesiones participamos Juliana, Dillom, yo, Fermín y Lamadrid, quienes son los productores del rapero. Más adelante Gabriel Lucena grabó el bajo que lleva el pulso bailable de la canción”, contó Sergi acerca del proceso creativo que atravesó la canción.

Ale Sergi y Dillom en el tercer episodio de Pogo o Nada (Foto: Massta)

Ale Sergi y Dillom se hicieron compinches en los últimos meses por obra y gracia de la admiración mutua. Y así lo hicieron saber cuando se encontraron a través de Pogo o Nada. Pero el vínculo entre ellos viene de larga data: de chico, el rapero iba con su papá a ver a Miranda! y conocía todas sus canciones; mientras que el socio de Juliana Gattas cayó rendido frente a Post Mortem, el álbum debut del joven integrante de la Rip Gang.

“Bueno, ya nos conocíamos, pero... ¿hay algo nuevo que te lleves hoy que hayamos hablado?”, le preguntó Ale Sergi a Dillom sobre el final de aquella conversación. “Me llevo algunas cosas nuevas que no conocía. Anécdotas o historias que me contaste de cosas que te inspiraron para escribir los temas que yo conozco de toda la vida. Ver un poco el inside de dónde nació todo eso, es muy loco. Y también conocer un poco de tu vida personal, que también aporta mucho a lo que hacés... Que es lo que yo ya conozco, pero tu vida privada no tanto. ¿Y vos qué te llevás?”, respondió y repreguntó el rapero.

“Me llevo lo de la historia de que vivís con tu amigo y lo que pasó con tus padres. Yo lo había visto en algunas notas pero nunca lo había hablado con vos, porque no surgió y porque siempre que nos encontrábamos en el estudio, a veces hablábamos de cosas del momento, de música. Nunca se dio para una charla profunda. Y misteriosamente terminamos teniendo charlas profundas en cámara”, le devolvió el cantante de Miranda!.

