Vestido de Willy Wonka, Cristian Castro le regaló caramelos a una tanguera en Canta Conmigo Ahora

Cristian Castro fue a Canta Conmigo Ahora vestido de Willy Wonka (ElTrece)

A esta altura del certamen, los televidentes de Canta Conmigo Ahora ya están acostumbrados a los permanentes cambios de look de Cristian Castro. Sin embargo, hasta el mismísimo Marcelo Tinelli quedó azorado al ver llegar al cantante mexicano vestido como Willy Wonka, el característico personaje de Charlie y la fábrica de chocolate. “Me vino a traer caramelos”, bromeó el conductor al momento de saludar al jurado.

Lo cierto es que, en una velada por demás emotiva, la primera participante de la noche logró arrancarle lágrimas no solo al anfitrión sino también a muchos de los cantantes presentes en el estudio. “Mi nombre es Miriam Patricia Miyai, pero todos me dicen Yumi. Yo soy argentina, hija y nieta de japoneses, y soy coach de artistas”, dijo la mujer en el backstage. Y luego conmovió con la fuerte historia personal que tuvo que superar en los últimos tiempos.

“Abril del 2021 fue uno de los meses de mayor aprendizaje en mi vida. Nació mi hija más chiquita. Y también fue uno de los mese más complicados de nuestras vidas como familia. Yo estaba embarazada de 34 semanas cuando mi hijo de 5 años, mi marido y yo nos contagiamos Covid. Lo internaron a mi marido y yo me quedé en casa con un nene. Un día sentí muchas contracciones. Y, cuando me fui a hacer el control, mi hija ya estaba naciendo. Así que lo llamé a mi marido, que le estaban dando el alta en ese momento, vino a la clínica y nació mi hija”, relató sin poder contener el llanto.

Y continuó: “Si hay algo que aprendí es a priorizarme y a priorizar a mi familia. Y creo que esto que está pasando hoy también tiene que ver con eso. Yo creo que cuando conectamos con las cosas que nos hacen bien, como la música, cuando conectamos con el amor de la gente que tenemos, todo fluye”.

Yumi Miyai interpretó Los Mareados en Canta Conmigo Ahora (ElTrece)

Ya en medio de la pista, Yumi se lució cantando el tango Los Mareados, de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián. Y la ovación fue inmediata. “Creo que tus lágrimas y yo que no puedo hablar, no sé qué decirte...Sé que decirte pero no puedo hablar, no me salen mucho las palabras. Que casi todo el jurado se haya parado y que te hayan ovacionado como hace tiempo...Creo que hay cosas que no necesitan palabras. Pero le vamos a tratar de poner palabras a hechos que ya se ve que tienen luz propia. No sé quien sos y no sé de dónde apareciste. Pero la verdad que sos hermosa desde todo punto de vista”, comenzó diciendo Tinelli sin poder disimular su emoción.

Enseguida, el conductor le pidió su devolución a varios miembros del jurado. 99 de los 100 se habían puesto de pie, así que a excepción de Alejandro Paker todos tenían palabras elogiosas para con ella. Sin embargo, uno de los momentos más desopilantes de la noche se dio cuando Cristian, emulando a Johnny Depp en la recordada película de Tim Burton, le dijo unas palabras y le regaló caramelos.

“Sos preciosa. La verdad es que con esa voz vas a endulzar todo el estudio, realmente. Esa canción fue maravillosa. Sos, de verdad, bellísima. Y tengo que hablar de dulces porque te traje uno. Y te lo voy a mandar. ¿Te parece? Te mando caramelitos”, dijo el mexicano mientras arrojaba las golosinas desde la tribuna del jurado. “De frutilla me encantó”, dijo la participante que quedó en el primer lugar del podio.

