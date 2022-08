Marcelo Tinelli se conmovió con una participante de Canta Conmigo Ahora: “La descubrí en Instagram”

Marcelo Tinelli emocionado con una participante de Canta Conmigo Ahora (ElTrece)

En la edición de este lunes de Canta Conmigo Ahora, una participante logró llegar al corazón de Marcelo Tinelli. “Mi nombre es Mica Barreto. Estar acá para mí es un sueño que vengo anhelando desde muy chiquitita. Yo canto en bares y en eventos privados. Me dedico a la música, pero en la pandemia no lo pude hacer. Así que para mí esta es una puerta muy grande. Espero poder disfrutarlo y que disfruten conmigo esto que amo hacer y me sale del corazón. Quiero dejarlo todo”, dijo la joven de 23 años oriunda de Lomas de Zamora en el backstage

Lo cierto es que, ya parada en el centro del estudio y frente a los 100 jurados del día, la muchacha no se amedrentó. Y sorprendió a todos cantando la versión en castellano de Como yo nadie te ha amado, una power ballad de Bon Jovi, que hizo que los encargados de evaluarla se fueran parando uno a uno hasta darle un total de 97 puntos.

“Tremenda, impresionante”, repetía el conductor mientras se acercaba para abrazarla al termino de su interpretación. Y luego, mientras la joven luchaba por contener sus lágrimas, señaló: “Ante todo, un gusto conocerte. Yo la descubrí un día cantando en Instagram y me pareció una cosa increíble. Empecé a seguirla y pensé: ‘¡Cómo canta esta chica!’. Hasta que un día le dije a los chicos: ‘Tiene que venir a cantar acá'”.

En ese momento, Tinelli contó que la participante le había mandado un tema de Camilo Sesto, uno de sus artistas favoritos. “Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias a todos, se me secó la garganta. Es un sueño cumplido del que no quiero despertar nunca más”, dijo Mica casi al borde del llanto, antes de presentar a los familiares y amigos que la acompañaban.

Entonces, el conductor le dio la palabra a Alejandro Paker, uno de los tres jurados que no se paró, quien de todas formas se deshizo en elogios para con la concursante. “Tenés una virtud, tenés un don y una voz maravillosa”, dijo. Y luego se escucharon los comentarios, también positivos, de Romina Salgado, Luciano El Tirri, Locho Loccisano, Walter Domínguez y los integrantes de The Beats.

Mica Barreto sorprendió cantando Algo de mí de Camilo Sesto a capela (ElTrece)

“Otro día me vas a tener que cantar una canción de Camilo Sesto, que me encanta. De Camilo Sesto me gustan todos los temas. No porque los haga ahora Nathy Peluso, me gustaron siempre. Hoy tengo una reivindicación gracias a que los hace Nathy Peluso. Mis hijos siempre me decían lo mismo: ‘Papá, basta de hacernos escuchar a Camilo Sesto, a Nino Bravo. Y hoy, cuando lo hace Nathy Peluso, me dicen: ‘¡Qué grosso ese tema!´. Y les digo: ‘Este era el mismo tema que yo ponía en la camioneta y ustedes me decían ‘viejo dejate de romper las bolas con esto’. Hoy ya es grosso el tema. Pero a mí todo lo que sea de Camilo Sesto me gusta”, reflexionó Tinelli.

Enseguida, Mica deslumbró a todos los presentes con una versión a capela de Algo de mí, del célebre cantautor español, mientras el conductor no podía dejar de admirarla. “Me hizo llorar el otro día cuando me mandó este tema, es tremendo”, reveló Tinelli antes de darle la puntuación final que, como era de esperar, la puso en el primer lugar del podio del día.

