El hijo de Rodrigo Noya descolocó a su papá en vivo con un comentario sobre su ex novia

Pretendía ser una nota divertida. Máxime, teniendo en cuenta que Rodrigo Noya comenzó su carrera en los medios cuando era una criatura y podía verse reflejado en su retoño. Sin embargo, en su visita al living de Cortá por Lozano (Telefé) junto a su hijo, Bautista, el actor vivió un momento bastante incómodo. Y es que, frente a una pregunta de Verónica Lozano, el niño de 5 años hizo gala de su inocencia y terminó revelando un particular aspecto de la relación de su padre con su última novia.

“¿Te da vergüenza?”, le preguntó Noya a su hijo al verlo un poco callado al comienzo de la nota. “No”, respondió él rápidamente y comenzó a hacer caras frente a las cámaras. Y esto dio lugar a que el actor recordara su paso por Agrandadytos (ElTrece) hace ya 23 años. “Me veo en él en estas cosas, que no le da vergüenza nada. Todo el mundo me dice: ‘Es igual a vos de chiquito’. Pero yo lo veo muy parecido a mi hermana. Mi hermana misma me dice que es igual a mí”, contó en referencia a Agustina, con quine frecuentaba el programa de Dady Brieva.

En ese momento, Bautista se puso a bailar frente a las cámaras el tema Te felicito, el exitoso tema de Shakira y Rauw Alejandro. Y la conductora aprovechó para ir mechando algunas preguntas para el pequeño como, por ejemplo, si le gustaba jugar a las escondidas. Sin embargo, todo se complicó cuando le consultó: “¿Te gusta papá? ¿Es divertido papá?”. A lo que el niño, en una demostración de honestidad brutal, respondió: “Más o menos”.

Sorprendido por la respuesta, Noya largó una carcajada. Pero Lozano decidió indagar un poco más. “¿Por qué? ¿Se enoja papá?”, le preguntó la conductora, pensando que el niño iba a hacer referencia a algún reto frente a una travesura. Pero el pequeño descolocó a todos al aseverar: “Se enoja con Belén”. Para despejar dudas , el actor se vio obligado a aclarar que se trataba de su ex novia. Sin embargo, Lozano entendió que hablaba de la mamá de su hijo, lo que puso a Rodrigo en un brete aún mayor.

Cabe recordar que Noya fue papá a los 23 años con Sofía Sorrenti, de quien se separó en 2018 cuando su hijo era apenas un bebé en medio de rumores de infidelidades. En 2021, y después de ser relacionado con varias señoritas, el actor blanqueó su romance con la bailarina Belén Di Giorgio, con quien estuvo en pareja durante poco más de un año. Sin embargo, tras el paso de Rodrigo por El Hotel de los Famosos (ElTrece), lo que elevó su nivel de exposición, la relación se habría deteriorado.

La noticia de la separación la había dado a conocer Gonzalo Vázquez en Intrusos (América) en abril de este año. “El problema es la exposición de él. Porque de un momento a otro parece que se le voló el moño”, dijo el periodista. Y agregó: “A mi me dicen que hubo una discusión muy fuerte por este nuevo proyecto de él que estuvo en ‘El hotel’ y a ella no le gustó nada. Están separados”.

