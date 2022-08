Mirtha Legrand se emocionó por los 100 años del Maipo: “Tengo una placa con mi nombre”

Mirtha Legrand fue con su familia a ver la obra Come From Away al Maipo

Mientras se prepara para su inminente regreso a la pantalla de ElTrece con sus tradicionales “mesazas”, Mirtha Legrand continúa con su apretada agenda social. Y, este sábado, estuvo presente en el Teatro Maipo, que esta semana celebra sus 100 años, donde presenció la función del musical Come From Away que dirige Carla Calabrese. Cabe recordar que la obra recibió ni más ni menos que 23 nominaciones a los Premios Hugo y debió agregar funciones por localidades agotadas, motivos más que suficientes como para que la diva no quisiera perdérsela.

Enfundada en un elegante tailleur de Claudio Cosano, la Chiqui llegó a la sala acompañada por su hija, Marcela Tinayre, y dos de sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Alí Valenzuela, ambos hijos de Juana Viale, además de un grupo de amigos. Y se ubicó en el palco que lleva su nombre, ya que hace unos años fue elegida como madrina honoraria del teatro. Inmediatamente, todo el público presente se puso de pie para ovacionarla, a lo que ella correspondió tirando besos a la platea.

Tras la función, el elenco agradeció la presencia de la Legrand, quien no dudó en tomar el micrófono para decir unas palabras. “Chicos, nos han dado una noche de teatro magnífica. Cantan, bailan, actúan, son maravillosos. Este es un espectáculo altamente recomendable, como digo yo. Pero el que quiera viajar en avión mañana...”, comenzó diciendo en alusión al argumento de la obra, que cuenta la historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland, en Canadá.

El elenco de Come From Away le agradeció la presencia a Mirtha Legrand (Instagram)

Luego continuó apelando a su humor pero sin poder ocultar su emoción, en especial por el hecho de estar compartiendo esa velada en familia: “Muchísimas gracias por el recibimiento y por las flores. Les quiero decir que este palco lleva mi nombre, tiene una placa con mi nombre. Así que el que viene y toma este palco, viene gratis, es invitado mío. Muchísimos gracias. Gran teatro argentino”.

Cabe señalar que el 15 de agosto de 1922, el porteño solar ubicado en la calle Esmeralda al 440 sobre los cimientos de lo que fuera el Teatro Scala inaugurado en 1908 y que luego parara a llamarse Teatro Esmeralda, se reabrió con el nombre de Teatro Maipo. Por aquellos años, los diarios porteños hablaban de una semana de festejos, ya que la sala que luego fuera conocida como “la catedral de la revista porteña” había revolucionado al mundo del espectáculo local.

A lo largo de su siglo de vida, este emblemático teatro vio pasar a figuras de la talla de Lola Membrives, Iris Marga, Gloria Guzmán, Tita Merello, Sofía Bozán, Tania, Pepe Arias, Dringue Farías, José Marrone, Nélida Roca, Nélida Lobato, Juan Verdaguer, Ethel y Gogó Rojo, Norma y Mimí Pons, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Antonio Gasalla, Nacha Guevara, Carlos Perciavalle, Susana Giménez y Enrique Pinti, entre otros.

En 1994, con la llegada de Lino Patalano, arribaron artistas como Julio Bocca y Eleonora Casano, Alfredo Alcón, Norma Aleandro y Ricardo Darín. En tanto, desde el año 2016 y de la mano de Carla Calabrese y de The Stage Company, comenzaron a desembarcar los grandes sucesos teatrales y musicales de Broadway, como el que hoy se encuentra en cartelera.

