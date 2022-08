La reacción de Silvina Luna mientras Mica Vázquez contaba que Fernando Gago jugaba a dos puntas con ellas

La reacción de Silvina Luna cuando Mica Vázquez contó que Fernando Gago jugaba a dos puntas con ellas (Video: Instagram @locholoccisano)

Esta semana, Mica Vázquez sorprendió a todos al contar detalles inéditos de su separación con Fernando Gago. En el programa Antes que nadie, por LuzuTv, la actriz había revelado que la había engañado con Gisela Dulko (ahora su expareja y madre de sus tres hijos), pero este sábado fue por más y develó más infidelidades que sufrió por parte del exfutbolista.

“¡Me cagó con media Argentina y con media Europa!”, reconoció en PH, Podemos hablar cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por qué habían terminado su relación. Entonces, cuando el conductor le pidió que ejemplifique, ella recordó: “Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”.

Fernando Gago y Mica Vázquez

Lo cierto es que mientras Mica estaba haciendo estas declaraciones en el ciclo de Telefe, la ex Gran Hermano lo estaba mirando y fue Locho Loccisano el encargado de filmar su reacción, que compartió a través de sus stories en Instagram. “¡Uh, Silvi, no!”, exclamó el exparticipante de El Hotel de los Famosos al escuchar la historia que relataba Vázquez. Entre sorprendida y nerviosa, Silvina solo atinó a reírse mientras degustaba un postre. Y admitió: “Es verdad, a dos puntas”.

En ese momento, Locho indagó a su amiga: “Vos estabas hablando con él y prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje”. “Claro, se iba”, confirmó Luna. Acto seguido, intervino Majo Martino, que también estaba presente: “Él no le había dicho que estaba de novio”. “No, no me dijo. Estaba a dos puntas”, asintió Silvina. Y cerró divertida: “Un besito para Gago”. Sin embargo, Majo quiso seguir investigando si ahora el ex Boca está soltero, pero Luna ya no quiso continuar con el tema. “Pará, cortá , ¡no, basta!”, exclamó justo antes de que Loccisano corte la story. Un detalle no menor es que el influencer etiquetó a Gago en estas historias, aunque claro, hasta ahora no recibió respuesta.

La actriz relató cómo empezó su romance con el exfutbolista, y las infidelidades que descubrió en el correr de cuatro años (Video: "PH, Podemos Hablar", Telefe)

En tanto, en esa misma emisión de PH, Mica también había brindado más detalles sobre esa ruptura con el ahora director técnico de Racing. “Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos”. En un intento por conocer las dos caras de la moneda, Kusnetzoff también quiso saber si ella había tenido otros romances en simultáneo. “Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije: ‘Me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más”, se sinceró.

“Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha”, enfatizó. Y siguió la enumeración: “Ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que querés, tener plata para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo”.

