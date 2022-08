Victoria Onetto confesó cuál es la insólita habilidad que aprendió de Luciana Salazar

Victoria Onetto contó una desopilante anécdota con Luciana Salazar (Video: "PH, Podemos hablar", Telefe)

Alejada desde hace bastante tiempo de la televisión, Victoria Onetto cultiva el bajo perfil, ya que ahora está abocada a su labor como subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este último sábado estuvo invitada a PH, Podemos hablar, donde regresó a la televisión y sorprendió al revelar una insólita anécdota de la época en la que hacía teatro de revista.

“Luciana Salazar te enseñó a hacer pis en un tachito ¿Esto es verdad?”, la indagó de sorpresa Andy Kusnetzoff. A lo que ella, completamente descolocada, respondió: “Sos guacho, eh”. Entonces, ante la insistencia del conductor, comenzó explicando: “En las giras, que todos hemos hecho giras en la Argentina, a veces pasa que vas a algún teatro, sobre todo en invierno, y para ir al baño tenés que atravesar una cuadra, o no hay”. Y continuó, sobre la habilidad que aprendió de la mamá de Matilda: “Fue en la obra Pijamas. Luli hacía pipí en un vasito de plástico. Pero bueno, sí, qué va a hacer, alguna vez lo he hecho”.

En otro tramo del programa, Onetto se refirió a su decisión de dejar de lado el mundo artístico. “Actriz se es toda la vida, si me preguntás si me gustaría hacer algo, te digo que sí. No es que lo abandoné completamente, de hecho en los primeros años de gestión en Avellaneda hice varias cosas: microteatro y una miniserie que salió en pandemia. Esa vocación no se pierde nunca”.

Además, habló sobre la relación su marido, Juan Blas Caballero. “Hace 20 años estamos juntos. Lo conocí trabajando porque él le había hecho el disco a Leticia (Bredice). Yo en esa época estaba en la cresta de la ola, tenía 30 años y me había separado de una relación con un literato que me daba vuelta como una media. Pero me pasó que sabía que iba a querer ser mamá y me encontré con alguien que dijo: ´Yo no´. Entonces bueno, le dije que se lleve sus libros, sus discos, tus idiomas...Duré dos meses”, relató.

Victoria Onetto y su marido, Blas Caballero

Y detalló: “Yo estaba en ese momento trabajando un montón en tele y en teatro, y me invita Leticia a cantar un coro de ´La rubia tarada´. Me creía Madonna, un desastre. Entonces llego al estudio y él ya era un productor reconocido. Yo con Leticia cantando, sintiéndome que era una genia total, y él me llama y me dice: ´Un desastre lo tuyo´. Yo le dije: ´Grabá y ya´. Y así fue, el amor”.

Había sido en mayo de 2021 cuando el gobernador Axel Kicillof la designó para el actual cargo que ocupa en la Provincia, en reemplazo de Ezequiel David Grimson que había renunciado días antes. Pero esa no era la primera vez que la actriz ocupaba un cargo político, ya que desde 2018 hasta 2020 se desempeñó como secretaria de Cultura, Artes y Espectáculos del municipio de Avellaneda cuando Jorge Ferraresi, actual Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, era su intendente. Onetto había asumido el 9 de julio de 2018 durante un acto en el que la acompañaron muchas personalidades de la cultura y la política. Y fue el propio Ferraresi quien destacó la importancia de su designación en ese puesto: “Es una secretaría muy importante porque tiene una historia de resistencia. Victoria nos da orgullo y prestigio”.

SEGUIR LEYENDO: