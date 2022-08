Entre risas y complicidad, Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron contrato con Adrián Suar para volver a la televisión

La diva dijo presente en El Trece para firmar el contrato de una nueva temporada de los almuerzos y cenas junto a su nieta, Juana Viale

— Hola abue, ¿cómo estás? No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa? ¿No vamos a volver? Vos los sábados, yo los domingos... o yo los sábados y vos los domingos. ¿Qué pensás? Contame, besitos.

—Hola Juani, vuelvo, volvemos.

La conversación es más que la charla entre una abuela y su nieta. Se trata de los audios que se difundieron en las últimas horas a través de los cuales Mirtha Legrand y Juana Viale palpitan cómo será su regreso a la televisión y adelantando que este año se turnarán, un día cada una, para hacer el programa. Con la conversación circulando por todos lados, finalmente las conductoras firmaron contrato con El Trece y contaron en Socios del Espectáculo detalles de su vuelta a al pantalla.

Mirtha Legrand llegando a las instalaciones de El Trece, en Constitución (RS Fotos)

Minutos antes de las 12.30 la conductora ingresó a la emisora de Constitución donde las autoridades la estaban esperando. Detrás de ella con su camioneta arribó Juana. En la reunión con Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernánedez también estuvo Nacho Viale quien antes había confirmado el regreso de su hermana y su abuela con una historia en Instagram con la imagen de una carpeta blanca con el logo de su productora, StoryLab, con la leyenda “Allá vamos” y el hashtag #VuelvoVolvemos.

“Nos costó llegar pero acá estamos”, dijo en referencia a las marchas que hay hoy en la ciudad y dijo que estaba con “ganas de llorar de emoción” ya que además, hacía más de dos años y medio que no estaba en el edificio de la calle Lima. “Mi deseo es prosperidad para todos y que nos llevemos bien”, dijo Juana y su abuela la interrumpió para corregirla: “Entre nosotras nos llevamos bien”.

Juana Viale llegando a El Trece para firmar contrato (RS Fotos)

Viale además confesó que “costó la negociación” y miró a la Chiqui quien agregó: “Yo soy muy exigente”. Sobre las horas previas a la firma de contrato, la mamá de Marcela Tinayre dijo: “Me desperté tempranísimo así que después de acá voy a hacer una siesta porque a la noche me voy al Colón, me hace bien salir y el encuentro con el público es placentero y agradable, me aplauden”. Juana no pudo dormir: “Salí, 22.30 estaba en mi casa y me fui a dormir, me desperté a las dos pensando que me había quedado dormida y no dormí hasta las cuatro, estaba muy nerviosa”.

Aun no habían pensado invitados, pero Juana aprovechó para pedir... “Suar es un buen candidato”. Entonces el directivo siguió el juego: “Sí, así como está la mesa, con Nacho, haría un especial con Carlitos Rottemberg, quería hacer un backstage para un documental porque que era muy lindo y raro lo que veníamos hablando”.

Indagando en las negociaciones Nacho destacó: “Nunca nos puteamos y la charla más profunda se cortó porque Adrián tenía que ir al teatro”. “Estamos felices de tenerlas, fue una negociación, pero son cosas de la televisión, no es la primera ni la última, se fue dilatando”, agregó Suar quien además adelantó que el programa no se hará en el canal, sino en otro estudio, cuyo detalles no brindó y sobre los idas y vuelta con Ignacio aclaró: “Es un paso de comedia y demoró porque las queríamos a las dos, sé que Mirtha es de toda la televisión, le dije que ojalá estuviera en El Trece, pero que si no era así, iba a estar igual de invitado donde fuera que estuviera”.

Mirtha, sigue asombrada del cariño que le brinda el público: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.

Siempre atenta a todo, la conductora no le dejó pasar a su nieto que “siempre está misterioso” y contó que Carlos Rottember tuvo que ver mucho en su regreso, ya que él la llamó para preguntarle por qué demoraba su vuelta y se ofreció como mediador para que la también actriz pudiera estar en pantalla.

SEGUIR LEYENDO: