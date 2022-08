Disfrazada de pantera rosa y en un yate: la alocada despedida de soltera de Silvina Escudero

La alocada despedida de soltera de Silvina Escudero

Silvina Escudero está a muy pocos días de pasar por el altar con su novio Federico y, como suele marcar la tradición, tuvo su esperada despedida de soltera, que fue organizada por su hermana Vanina y su círculo más íntimo de amigas.

“Las chicas me dijeron: ´A las 10 estate lista que te busca tu hermana´. Bueno, lista estoy, lo que pase de ahora en más en la noche, no tengo ni idea”, anticipó en sus stories el sábado por la noche. Acto seguido, se dispuso a compartir con su millón y medio de seguidores en Instagram los videos y las fotos del alocado evento que le prepararon. En primer lugar, mostró el momento en el que Vanina la lleva con los ojos vendados hacia el yate que le habían alquilado para la ocasión. “Confiando en mi hermana, sin saber donde iba, quiénes estaban y qué iba a suceder toda la noche”, escribió para graficar la anécdota.

Pero, además, publicó el backstage de cuando Vanina decoraba la embarcación. “Acá estamos en la previa, no falta nada, en unos minutos llega Sil”, se la escucha decir a la esposa de Álvaro Navia mientras ata unos globos. Acto seguido, se ve el momento en el que la futura novia se quita la venda y ve toda la sorpresa que le habían preparado. “Estoy feliz que todas mis amigas organizaron esto, no lo puedo creer porque son de grupos diferentes. Ya me emociona...las amo a todas”, expresó emocionada.

Algunas fotos de la alocada despedida de soltera de Silvina Escudero

Luego, se dispuso a compartir varias postales de lo que fue la despedida, en la que cantó y bailó al ritmo de la música. En un momento, se la vio con una pollera de tul blanco, simulando un vestido de novia sexy, pero sin dudas el vestuario más alocado fue cuando se disfrazó de la pantera rosa. Sin embargo, lo más picante de la noche llegó cuando apareció un hombre vestido de barrendero. “Silvi, vas a tener que bailar con él”, se lo escucha decir al locutor del evento, algo que la exparticipante de Showmatch tuvo que aceptar.

Silvina Escudero se disfrazó de novia sexy de pantera rosa para su despedida de soltera

Horas más tarde, la menor de las Escudero volvió aparecer en sus redes y acotó: “Bueno, y así arruinada y con toda la casa desordenada, me voy a trabajar. Después les seguiré contando de la despedida, y mañana 6 am arriba porque tengo trabajo práctico en la facu. Un fin de semana heavy...y el jueves me caso, es lo único importante. Así que a ponerle onda a esta noche”, cerró antes de emprender rumbo a La noche del domingo, el programa que conduce Mariano Iúdica en América.

Fue justamente en ese ciclo televisivo donde Silvina contó un poco más de detalles sobre la despedida. “¿A dónde fueron?”, le preguntó el conductor. “¿A dónde no fuimos?”, respondió ella, filosa. Y detalló: “Llegué a casa 8 am, me habré acostado a las diez de la mañana”. Entonces, ante la consulta de Barby Franco, siguió con su relato, mientras veían el material que ella misma subió a sus redes: “Mi hermana y las chicas me dijeron: ´Te pasamos a buscar a las diez´. Me vendaron los ojos y así empezó todo”.

“Me armaron toda la decoración en el barco, éramos 13 mujeres, mis mejores amigas de toda la vida. Hay cosas que no pude mostrar, que subí y me arrepentí”, continuó. “Después me trajeron ropa, de todo (...) No puedo contar todo lo que sucedió”, lanzó, misteriosa. Por último, aclaró qué fue lo que pasó cuando entró el supuesto barrendero: “Estuvimos en barco, después fuimos a un camión y terminamos en un boliche. En un momento, estábamos en el camión y las chicas dicen: ´Vamos a frenar a quien suba primero´. Y abren la puerta, y sube un barrendero. Yo dije ´¿Está chequeado?´. Y después me di cuenta que no era un barrendero....ahí no pude seguir grabando”.

SEGUIR LEYENDO: