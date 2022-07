Desde Europa, Silvina Escudero sorprendió con una gran noticia que cambiará su vida

Silvina Escudero

Mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas en Europa con una amiga, Silvina Escudero hizo un parate para realizar un gran anuncio: la bailarina se casará con su novio Federico.

“Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, escribió la ex Bailando en sus redes sociales junto con una foto de ella y su pareja mostrando el anillo de compromiso. En la imagen tomada en la habitación de un hotel, se ve un corazón hecho con pétalos de rosa sobre la cama, un ramo de flores y una botella de champagne esperando para celebrar.

La foto con la que Silvina Escudero anunció que se casa

En pocas horas la imagen obtuvo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos los de varias famosas que felicitaron a Silvina y a su prometido. “Esa, ¡Felicidades!”, escribió Natalie Weber, Barby Silenzi sumó sus felicitaciones, al igual que Majo Martino, Nazarena Vélez, Soledad Solaro, Paula Chaves y Nara Ferragut, entre otras amigas del ambiente.

En sus redes, Vanina Escudero estaba respondiendo preguntas de sus seguidores cuando casi se le escapa la gran noticia. “¿Cuándo volvés a Buenos Aires?”, quiso saber alguien y ella contó, casi mordiéndose la lengua: “Muy pronto. Las ganas de contarles por qué”. Al rato, una vez que Silvina realizó el anuncio, agregó: “Aquí está el por qué de mi viaje. India que seas inmensamente feliz. Que se cumpla todo lo que deseas”.

El mensaje de Vanina Escudero a su hermana Silvina

Silvina Escudero se casa y su hermana celebró

Luego, feliz la esposa de Álvaro Navia compartió unas fotos de ellas en su infancia y escribió junto con varios emojis de corazón: “Mi hermanita más chiquita se casa, paren todo”.

Por estos días Silvina se encuentra en París con una amiga, por eso es extraño que haya realizado el anuncio, pero seguramente la imagen de ella celebrando con su novio el compromiso sea de hace un tiempo. “Ya está, ya lo saben todos, estoy feliz de compartir esta noticia con ustedes, estábamos esperando porque se lo queríamos contar antes a nuestra familia y amigos más cercanos”.

“Gracias por los mensajes, explota el teléfono como explota mi corazón, estoy feliz. Gracias, me llega todo el amor y todas las felicidades que nos mandan. Prometo que cuando llegue a Buenos Aires contesto todo”, dijo contenta y agregó, sin dar mayores precisiones sobre la fecha de la boda: “Ahora sigo de viaje con mi amiga, en unos días llego y voy a estar con todo y me tengo que poner las pilas, porque me tengo que poner a organizar todo porque esto es ya, inminente”.

Silvina y Federico están de novios hace cinco años, pero muy pocas veces se muestran juntos en público ya que él nada tiene que ver con los medios. El año pasado, ella le dedicó un posteo: “Cinco años de amor. Del más real, ese que se sostiene y se elige a pesar de las diferencias y las distancias. Porque cuando estamos juntos, nos disfrutamos en la simpleza de nuestra cotidianidad”.

En el 2021 la pareja había tenido un impasse de varios meses. “Estuvimos cuatro años de novios. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Él siempre de alguna manera estuvo presente, pero yo no estaba lista. Me parece que necesitaba encarar otras cosas, hacer un proceso, que él también tuvo que hacer. Era mi opinión, quizá él no pensaba lo mismo. Pero cada uno quiso seguir con su vida, y no pudimos”, explicaba ella el año pasado en el ciclo de América Es por ahí.

Durante el tiempo que se dieron, intentaron rearmar sus vidas, pero su futuro era juntos: “Nos quisimos aferrar a otras relaciones. Veníamos con muchos años y muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Obvio que la cuarentena detonó todo. Pero estoy feliz de haberme separado y de que él haya tenido sus experiencias y yo las mías porque ahora nos reencontramos desde otro lugar”.

