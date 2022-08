Las idas y vueltas de Lali Espósito y la China Suárez: un novio en común, una pelea, una reconciliación con beso incluido

Lali Espósito y La China Suárez a través del tiempo

El último fin de semana, todo el mundo habló del fogoso beso que Lali Espósito y Eugenia La China Suárez se dieron en el escenario del Antel Arena de Uruguay. El “chape”, muy comentado en las redes sociales, se dio en el marco de un show que la cantante estaba brindando en el país vecino y, sin dudas, los que más lo festejaron fueron los fans de Casi Ángeles, la exitosa serie de Cris Morena que las tuvo como protagonistas cuando ellas eran adolescentes. Pero esta amistad, que por cierto tuvo sus idas y vueltas, había empezado mucho antes.

Apenas tenían 10 años cuando se cruzaron por primera vez. Ambas habían quedado seleccionadas en el casting que hicieron para Rincón de Luz (2003), y no tardaron en hacerse amigas: de hecho, junto con Candela Vetrano y Camila Salazar -la hermana menor de Luciana-, conformaban un grupo, al que hacían llamar Las Chicas Superpoderosas. “Como la China no tenía personaje, entonces le inventamos uno para no dejarla afuera”, contó Lali alguna vez, porque claro, ese dibujo animado tenía solo tres protagonistas y ellas eran cuatro. Y para dar una idea de lo inseparables que eran, Eugenia lo había graficado tiempo atrás con una insólita anécdota: “Éramos tan pegadas que hacíamos pis en el mismo inodoro”.

Lali Espósito y la China Suárez en Rincón de Luz, su primer trabajo juntas

Por caso, por esa época también tuvieron un “noviecito” en común: Agustín Cachete Sierra, que también participaba de esa tira infantil, las había encandilado al mismo tiempo. “Les di bola a las dos. Era chiquito, hice travesuras y se me pudrió el rancho...”, había confesado años atrás el actor.

Lali Espósito y La China Suárez contaron que estuvieron enamoradas de Agustín Sierra (Video: "Susana Giménez", Telefe)

El tiempo pasó, y siguieron compartiendo elenco en Floricienta y Casi Ángeles hasta que en 2011, una vez finalizada la serie que duró cuatro años, Suárez decidió ponerle fin a su vínculo laboral con la productora y se bajó de Teen Angels, la banda musical surgida de ese programa y que ambas integraban junto a Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau. En ese entonces, trascendió que la China había pedido más dinero para continuar y, al no concedérselo, terminó renunciando a través de un duro comunicado. “Hoy es un día muy particular para mí, me desperté con una mezcla de sentimientos, alegría, angustia, pero el que más predomina es la desilusión”, había sido una de las frases más fuertes.

Lali Espósito y La China Suárez integraban la banda Teen Angels junto a Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau. Tras la salida de Eugenia, fue Rocío Igarzábal su reemplazo

A partir de ese momento, los rumores de pelea, o al menos de distanciamiento, entre ellas se hicieron sentir con fuerza. Porque incluso se dijo -aunque nunca se confirmó- que en el último año de esa ficción, Suárez le había presentado una amiga suya a Lanzani en un evento, lo que despertó la furia de Lali, que por ese entonces terminaba su noviazgo con el actor.

“Lo que pasó en un momento clave de nuestra juventud fue que una fue para acá, con su novio, su vida y este grupo de amigos, y la otra, para allá. (Pero) es normal. Ninguna le hizo daño a la otra, sino que las vidas nos separaron un tiempo. Pero cada vez que por algún motivo nos volvemos a juntar, el cariño está intacto”, había admitido la intérprete de “Disciplina” en una entrevista con LAM que hizo en mayo de 2020.

En 2013, el trabajo las volvió a reunir en Solamente vos, la tira de Polka encabezada por Adrián Suar y Naralia Oreiro, en la que interpretaban a dos hermanas. Pero eso no fue suficiente para que recompusieran el vínculo y, si bien el clima en las grabaciones era cordial, ya no eran confidentes. “Con la China, siempre hay una relación de buena onda, de mucho cariño, de preguntarle cómo está su hija. Tenemos personalidades completamente distintas, fuertes; y no pasó nada puntual, a veces los grupos de amigas se separan, pero hay mucho cariño”, había confesado la actual coach de La Voz Argentina en 2016. Aunque claro, al tener muchos amigos en común, alguna que otra vez se las veía posando juntas en distintos cumpleaños.

En 2013. ambas fueron parte de "Solamente vos", la tira protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar (Verónica Guerman / Teleshow.com)

Maria Del Cerro, Cande Vetrano Lali Esposito, Emilia Attia y China Suarez, en uno de los tantos cumpleaños en los que coincidieron. Todas ellas fueron parte del fenómeno "Casi Ángeles"

A fines de ese mismo año, un doloroso hecho volvió a poner en jaque la relación entre ellas. Porque en diciembre, el hermano de Nico Vázquez falleció súbitamente mientras estaba de vacaciones en República Dominicana y, meses después, tanto el actor como su novia, Gimena Accardi, confirmaron su pelea con la China. “Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos, con un tema que es muy fuerte, triste y delicado como fue lo de Santi. No estuvo. No estuvo de la forma que esperábamos, ni de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”. ¿Qué papel jugó Lali en este conflicto? Es que ella es muy amiga de Nico y Gime, con quienes también compartió elenco en Casi Ángeles, y aunque nunca opinó sobre este tema, su apoyo incondicional a los actores la volvió a alejar de Eugenia.

Sin embargo, tiempo después las aguas se calmaron, y si bien la novia de Rusherking no retomó su vínculo con la pareja de actores, la vida la volvió a juntar con Lali. Volvieron sus guiños cómplices en las redes sociales y en las entrevistas. Por caso, en medio del Wandagate en el que muchos salieron a criticar a Suárez por su affaire con Mauro Icardi, Espósito fue la primera en dejar en claro que su amistad con ella era incondicional. Aunque nunca se refirió al tema, en marzo la ex de Benjamín Vicuña fue una de las invitadas a una fiesta sorpresa que le hicieron a la artista, en donde también coincidió con Mery Del Cerro, luego de los rumores que indicaban que también estaba peleada con la modelo. Además, en mayo se cruzaron en los Premios Platino que se celebraron en España y se saludaron con un cálido abrazo.

La China Suárez en la fiesta sorpresa que le hicieron a Lali en marzo

De hecho, hace poco Suárez se lanzó como solista y la cantante fue una de las primeras en elogiarla: “Temazo. Qué lindo es escucharte cantar”. Eugenia, por su parte, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración: “Con Lali haría todo, si”. Y meses atrás, cuando La China confirmó su relación con el trapero, Lali habló sobre los mensajes negativos que recibió su amiga por salir con un hombre más joven: “No me sorprende, las críticas nunca sorprenden. Están siempre ahí. A mí me gusta que mis amigos sean felices. Si la China está feliz, espectacular”.

Así las cosas, el destino las volvió a juntar el último sábado en Uruguay, donde la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio está filmando una película, y Lali estuvo haciendo un show en el marco de su gira. Allí, sobre el escenario, se dieron un fogoso beso, que demostró que el tiempo puede pasar, la vida las puede alejar, pero que las amistades de la infancia son difíciles de romper.

El fogoso beso entre La China Suárez y Lali Espósito

SEGUIR LEYENDO: