Pasión por los zapatos, manía con los colores y comienzos accidentados: 50 frases y hechos poco conocidos de Lali Espósito

"Nunca me creí eso de que el éxito era para otros y que yo no iba a poder cumplir mis sueños"

1. Nació el 10 de octubre de 1991. Se define como una libriana con “carácter fuerte, impulsiva, cabrona pero súper educada”.

2. Su nombre completo es Mariana Espósito Herrera.

3. Cuando nació su abuela la llamaba Mari y su hermano, como no le salía Mari, le decía Lali. Hoy es el nombre por el que la conocen todos.

"No soy humilde, pero no tengo manías de diva. Que sea educada, no significa que sea humilde”

4. Tenía seis años cuando vio a China Zorrilla en Esperando la carroza y dijo: “Yo quiero ser eso”.

5. Cuando tenía siete años participó del programa Carmelito en barra. Cantó el tema “Cambio dolor”, que era la cortina musical de la telenovela Muñeca Brava. Su tía, Rosita, le hizo un vestido igual al que usaba Natalia Oreiro y hasta le pintó un lunar en la cara.

6. Aunque no interactuó con Cecilia Carrizo, la conductora, su presentación fue tan buena que se ganó una cocina de juguete.

Fue parte de Floricienta, Chiquititas y Rincón de Luz, Esperanza Mía. Encarnó personajes entrañables. Pero fue por más y sorprendió con una carrera musical que la proyectó sin fronteras

7. Sus comienzos fueron accidentados. Estaba en su casa y vio que en la tele invitaban a un casting para un programa. Le pidió a su mamá que la llevara, pero se negó. Con su hermana, que tenía 15 años, se escaparon y fueron a la prueba (no hagan eso en sus casas).

8. La prueba era en Conde y Dorrego (y no para un proyecto de Cris Morena). Como iban en colectivo se bajaron antes en la calle Ravignani, cerca de Canal 9. Vieron un montón de chicos realizando cola y dijeron “es acá”. Hizo la prueba sin saber que era un casting privado y para un programa de Cris Morena. No solo quedó seleccionada para Rincón de Luz, sino que el programa al que se quería postular jamás salió al aire.

9. Contó que al casting fue más para divertirse que por deseos de ser actriz. Le preguntaron “¿de dónde venís?”. Respondió espontánea: “de mi casa”. Todos comenzaron a reírse hasta que le aclararon que se referían a qué agencia iba. Hablaron un poco más y la hicieron actuar, algo que a ella le molestó.

10. Con 10 años debutó en Rincón de Luz y nunca más paró. Fue parte de Floricienta 1 y 2, Chiquititas, Casi ángeles, entre otros programas.

Histriónica y simpática sin impostar, en las entrevistas se destaca por su profesionalismo y sinceridad

11. De chica estaba enamora de Johnny Depp.

12. En la escuela primaria algunas maestras la retaban porque pensaban que iba maquillada. Su mamá debía explicarles que solo era una nena con pestañas largas y cachetes muy marcados.

13. Su insulto preferido es “conchu…”.

Con Maria Del Cerro, Cande Vetrano, Emilia Attias y la China Suarez

14. Pasó su infancia en el barrio porteño de Parque Patricios junto a dos hermanos. Su papá, Carlos era profesor de fútbol infantil en el club Bristol. Su mamá, María José empleada administrativa en una empresa de doblaje para el exterior.

15. Recuerda que de chica era muy “machona”. Jugaba al fútbol con los varones y al hockey.

16. Siempre le gustó cantar y bailar. Entonaba canciones de Reina Reech y de Joan Manuel Serrat frente a un espejo enorme de su casa. También jugaba a ser Freddie Mercury.

Profesional, luego de cada show por el esfuerzo físico adelgaza dos kilos (Chule Valerga)

17. Mientras vivía con su familia, su mamá la levantaba con las canciones de Serrat con el volumen al máximo. Además le explicó cada una de las letras por lo que cada vez que Lali escucha al catalán le surgen muy buenos recuerdos.

18. Muy responsable, en el secundario jamás se llevó materias. Hizo todo el ciclo sabiendo que sería actriz.

19. Sus papás siempre priorizaron el colegio. “A los 16 o 17 no podía más con la escuela. Colapsé. Grababa, volvía a las 11 de la noche y me tenía que poner a estudiar historia hasta las 4 de la mañana. Lloraba, bajé de peso, vivía nerviosa y volví a subir de peso. Nunca pensé en dejar de actuar y eso ayudó a que pudiera terminar sin llevarme una materia”. (Perfil, diciembre, 2011).

20. “Soy igual a mis compañeros de cole, y la misma persona arriba y abajo del escenario. Si vos te olvidás de quién sos, de quién eras antes de esto, estás en problemas”. (Viva, septiembre, 2008).

21. Sus videos logran millones de visualizaciones. Uno de ellos pasó las 600 mil visitas en menos de 24 horas.

"Las maravillas de la vida" de Lali Espósito y Los ángeles azules

22. Thalia le pidió su colaboración para el tema Lindo pero bruto. Tres meses después la producción había tenido 40 millones de visualizaciones.

23. En plataformas de streaming sus temas fueron escuchadas más de 60 millones de veces.

24. En IG sus seguidores superan los seis millones mientras en Twitter se cuentan mas de cinco millones.

"Cuando estoy arriba del escenario me creo mil. Yo creo que soy buena en lo que hago, pero soy educada...”.

25. “Lo que me salvó de no volverme loca, de no tener problemas alimenticios, de no tener problemas con las drogas, de no tener un montón de problemas que tienen los adolescentes -y a eso sumale la fama- se lo adjudico a la contención de mi familia”. (Viva, marzo, 2013).

26. Una de sus frases de cabecera es “todo llega”. Se la repetía su mamá cada vez “que me quería llevar el mundo por delante y le decía ‘quiero vivir sola porque tengo mi plata’ y ella me ubicaba con esas palabras”.

Lali Espósito en Rincón de Luz

27. Su papá le suele repetir una frase que, a su vez, le decía a él su abuelo: “No te olvides que al final del camino, siempre voy a estar yo”.

28. Muy perfeccionista, sus compañeros de elenco se asombran porque siempre sabía todos los guiones de memoria aún en las novelas que se les permitía improvisar. Solía memorizarlos en los 50 minutos de viaje en colectivo entre su casa y los estudios donde grababa.

29. Los discos que jamás le pueden faltar son un Greatest hits de Queen y un popurrí entre Serrat, Roque Narvaja, Baglieto y 4 de Beyoncé.

Le gusta organizar cumpleaños multitudinarios con todos sus amigos

30. “Prácticamente tres veces por semana me cruzo con seres detestables. Tengo la habilidad de ser lo suficientemente perceptiva cuando alguien no me cabe. Hay situaciones en las que conocés gente con actitudes que no te copan. Lo primero que pienso es ‘cáguenme a trompadas si en algún momento hago eso’”.

31. En el 2013 llevaba 500 funciones en el Gran Rex sumando los shows de todas las giras donde participó.

32. En sus comienzos odiaba las redes sociales hoy le parecen lo mejor del mundo para comunicar.

Tuit de Lali Espósito anunciando su separación

33. “Si yo me remito a mi infancia, nunca jugué a la novia, ni a casarme: jugaba a otras cosas. No está en mis deseos primarios casarme y tener hijos, me importan otras cosas. Me importa compartir con alguien interesante, me importa más formar una casa y sí, obvio, tener hijos, antes que el hecho en sí de casarse. Me parece hermoso y yo voy a los casamientos y lloro y me emociono, y me parece re lindo, pero capaz en mí no es algo primordial”. (Infobae)

34. En pleno éxito de los Teen Angels reconoce que “viajábamos a Israel y literalmente te sentías una integrante de los Stones con dos guardaespaldas que nos seguían a todos lados; a la semana llegaba a Buenos Aires y comía sola fideos con manteca en casa y lavaba los platos. Una contradicción bastante interesante”.

35. Ama el asado y el sushi pero también es fanática de la batata asada con miel que le parece “uno de los inventos gastronómicos más ricos del planeta”. Elige comer sano. Nada de fritos, mucha verdura y poquita carne.

Lali Espósito de niña en "Floricienta"

36. Al momento de elegir una película le gustan las que traten historias verídicas “porque me hacen llorar como loca”. De chica le gustaba más ver películas de Olmedo y Porcel que dibujos animados.

37. “Mi lema es hacer siempre lo que tengo ganas. No soy una chica de muchas convicciones, voy para donde se me ocurra en el momento”. (Luz, mayo, 2013).

38. Si no fuera por esa “parte mediática de escándalos y peleas” le gustaría ser parte del Bailando… “Yo amo bailar es lo que me pide mi cuerpo todo el tiempo”.

39. Sus amigas del medio son Candela Vetrano, Mery del Cerro y Emilia Attias… “Chicas que son puras, con las que me junto seguido a charlar desde un lugar muy real, para nada fingido”. Con la China Suárez reconoce que se distanció pero “por la vida misma, no por una pelea o un conflicto. Tuvimos rumbos y decisiones diferentes pero cuando nos vemos enseguida aparece todo ese cariño”.

Con Cande Vetrano una de sus amigas

40. En la época de Teen Angels fue a un nutricionista no para bajar sino para aumentar de peso. Tenía muchas funciones diarias y llegó a pesar 42 kilos.

41. No hay ninguna parte de su cuerpo que la haga sufrir. “Yo no puedo medir 1,70 m, ya está, mido 1,50 m y me gusta que sea así. En definitiva, eso también es parte de mi encanto”.

42. Considera a Julia Calvo como una gran referente. “Me abrió la cabeza. Es una gran maestra y fue un placer haber hecho televisión con ella”.

"Yo me aburro. Me pasa en mi vida privada y en lo profesional: siempre estoy buscando cosas que me hagan realmente crecer. Siento que traicionaría a la gente si hiciera siempre lo mismo, o me repitiera porque eso funcionó". (AFP)

43. En el 2016 estaba dando un show en Córdoba cuando vivió un momento insólito. Luego de interpretar cinco temas, Lali abandonó intempestivamente el escenario. ¿El motivo? La cantante se tragó un insecto, lo cual derivó en descompostura y consecuente atención médica.

44. Aunque pocas veces lo dice en público, le tiene fobia a los perros porque cuando era chica uno la mordió en la zona de los glúteos.

45. Ama los zapatos. De sus viajes nunca viene sin algún par de los más originales que encuentre. Tiene un cuarto especial para ellos donde los ubica en distintos estantes y según los colores.

"Hoy para mí es un bálsamo en determinadas situaciones tener a mi vieja al lado, o a mi hermana, o a gente de esa confianza". Foto: DIego García/GENTE

46. Calcula que posee cerca de 300 pares. En las giras lleva una valija entera solo con zapatos. Le gustan los tacos altísimos. Tiene zapatos con 12 y hasta 15 centímetros de taco.

47. Antes de comenzar el show, y para cuidar su voz, bebe un té de jengibre y propóleo.

48. Al lavar los platos tiene un curiosa manía: platos y vasos tienen que estar juntos. “Si estoy lavando, tengo que poner dos tazas juntas porque son amigos, puede ser que en el mundo de las tazas estén teniendo una conversación. Están en la suya”, explicó divertida en un programa español.

49. Le pasaba lo mismo cuando era chica con los lápices de colores, que “debían estar en el mismo piso de la cartuchera porque si no, no están juntos”.

50.“Yo me siento una diosa. Después, a veces, me veo los videos y digo: ‘Uhm, no, mamita, no es por ahí’. Pero en ese momento, cuando estás ahí con todo tu coño, como dicen acá, ahí soy bárbara. Pero después me bajo del escenario y soy una persona”.

"Me agradecería si me tuviera enfrente la buena inconsciencia que tuve de más chica. Yo crecí en Parque Patricios, barrio barrio, en una familia donde se tenía lo que se podía con mucho esfuerzo, y cuando no se tenía algo no se tenía, y así era, y uno era feliz igual".

Con material del archivo de la Escuela de Periodismo, TEA

