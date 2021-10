El acoso escolar, la vez que pensó que estaba “loca” y una china con sangre japonesa: 44 datos no tan recordados de Eugenia Suárez

"La única etapa de sumisión en mi vida fue la del colegio. Ya trabajaba en televisión y empezaba a sufrir el bullying de la exposición. Padecí atrocidades. Crueldades, desprecios y cartas con amenazas en mi banco. Y, te juro, deseaba entrar al aula con una bolsa de papel en la cabeza. Me veía simulando algo que no era, sólo para que no pareciese que me la creía", afirma la China Suárez

1. Nació el 9 de marzo de 1992. Su papá se llamaba Guillermo y su mamá, Marcela. Tiene un hermano mayor, Agustín.

2. Con su 1,68 de altura y sus ojos verdes, es considerada una de las mujeres más bellas de la Argentina.

3. Creció en una familia católica. Asegura que cree en Dios, las energías y reza todas las noches.

La China Suárez con su hermano Agustín el día que él se casó con Pau Fukuhura (Instagram: @sangrejaponesa)

4. Su mamá dejó su carrera (diseño de interiores) para dedicarse a su crianza y la de su hermano. Cada tanto le aconsejaba: “Euge, nunca te postergues por nada, ni por un hombre”.

5. Su papá trabajó en un concesionario de autos y luego en una agencia de seguridad. Eugenia recuerda con admiración que rechazaba los puestos altos que le ofrecían porque prefería tener menos plata pero más tiempo con sus hijos.

6. Le dicen China porque su abuela materna, Marta Mitzumori, era hija de inmigrantes… japoneses. “Como mi nombre es muy largo todos me empezaron a llamar así”.

La China Suárez en una foto de su infancia

7. “Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó en la mesa de Mirtha Legrand.

8. Orgullosa, asegura que creció en una familia maravillosa. “Mi mamá nunca se separaba de mi hermano ni de mí; siempre acompañando, bancando. Papá me hablaba desde muy chiquita, a veces me decía cosas que no entendía y ahora me hacen mucho sentido. A veces me llevaba a la cocina, abría la heladera y me decía: ‘Mirá, Coquito, vos hoy tenés el privilegio de elegir qué comer; hay gente que no lo tiene, no te olvides nunca de eso’, y no era que tuviéramos mucho, siempre lo justo, pero me mantuvo siempre con los pies sobre la tierra. El agradecer, no dar nada por sentado. La salud, la comida, el trabajo, dormir en una cama calentita”. (Planeta Urbano, abril, 2021).

9. Fue una de las alumnas de catequesis de Jey Mammon.

10. Debutó en televisión a los 11 años en Rincón de Luz. Cris Morena, la productora, quedó tan conforme que la convocó para Floricienta y luego para Amor mío.

11. En sus comienzos protagonizó varias campañas de ropa interior.

La China Suárez fue otro de las elegidas de Cris Morena

12. Reconoce que padeció el secundario. “Ya trabajaba en televisión y empezaba a sufrir el bullying de la exposición. Padecí atrocidades. Crueldades, desprecios y cartas con amenazas en mi banco. Y, te juro, deseaba entrar al aula con una bolsa de papel en la cabeza. Me veía simulando algo que no era, solo para que no pareciese que me la creía. Escondía mi carácter. No podía poner en palabras que no venía a quitarle popularidad a ninguna de mis compañeras. El colegio católico al que iba no solo no me atendía, sino que tampoco me cuidaba. Llegaba a casa llorando, y mamá lloraba porque no me reconocía”. (Gente, marzo, 2019).

13. Fue parte del programa Amo de casa, que salía por Canal 9, hasta que Cris Morena volvió a convocarla para Casi ángeles. Después de este éxito pasó al 13, con Los únicos.

14. En Casi ángeles conoció y se enamoró de Nicolás Tacho Riera. Fueron pareja entre 2007 y 2010. Se pelearon porque la China habría descubierto una infidelidad.

15. Al tiempo salió con Nacho Viale. Él le propuso ser su mánager. La relación duró unos meses.

16. En la tira Los únicos conoció a Nicolás Cabré. Comenzaron una relación muy criticada ya que todavía estaba casado con Eugenia Tobal, quien además, había perdido un embarazo pocos meses antes.

17. Cabré y la China siguieron adelante con su noviazgo. Ante las críticas, la actriz se defendía: “No me importa que me traten de rompehogares porque yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos”.

18. En junio de 2013 nació Rufina, la hija de la pareja. Pese a la llegada de la beba, sus papás entraron en crisis y a los cuatro meses rompieron.

Antes de Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, la China Suárez estuvo señalada como la tercera en discordia entre Nicolás Cabré y su esposa de entonces, Eugenia Tobal (Foto: Instagram)

19. En abril de 2014 el cantante español David Bisbal la convocó para filmar un videoclip. Hubo flechazo inmediato y noviazgo. Después de un tiempo, la distancia y los compromisos laborales los separaron.

20. Durante la filmación de El hilo rojo se encontró con Benjamín Vicuña, que estaba en pareja con Pampita.

21. Ante rumores de affaire, Pampita apareció sin avisar por la filmación de la película. “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que puede ver una mujer. Había olor a sexo y a transpiración. Mi marido estaba arriba de ella. Los dos estaban desnudos”, aseguró la actual jurado de La Academia.

22. Cercada por el escándalo la China dio una nota para Intrusos. “Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la Costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos; estaba la productora, Benjamín; estaba yo recostada con una manta amarilla que traje de Nepal, me había comido una palta en la mesa y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que puedo decir es que fui agredida física y verbalmente. Estoy muy triste, me cuesta caer. Siento que no me pasó”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron en pareja cinco años y tienen dos hijos en común, Magnolia (de tres años) y Amancio (un año)

23. En el mismo programa, cuando le preguntaron qué pensaba del mote de “rompe hogares” respondió: “No me voy a hacer cargo de ese título primero porque no estaba pasando nada en el motorhome y después, porque es una persona que está separada hace seis meses”.

24. Años después, admitiría ante Jorge Rial: “¡Qué huecada me mandé! Es que yo quería explicar una situación y de querer decir la verdad. Pero bueno, ya pasó”.

25. Asegura que en su vida se maneja a “pura intuición”. “Quizá un día me despierto y quiero hacerme otro tatuaje y me lo hago. Así me pasó con Teen Angels. Sentí que había terminado una etapa, tenía ganas de crecer”.

26. Empezó a leer los libros de Gabriel Rolón, el psicoanalista, y le dijo a su mamá: “Si algún día me analizo, quiero que sea con Rolón”. Le escribió por Twitter al terapeuta, habló con su hermana, y en principio le pidió que le recomendara a alguien. Finalmente Rolón hizo un hueco en su agenda y Eugenia se empezó a analizar con él. “Habrán sido un par de meses nomás, después los viajes por trabajo empezaron a complicar la cosa”.

27. Una de sus mejores amigas se llama Agustina y se conocen desde los tres años.

Maria Del Cerro, Lali Esposito, Cande Vetrano y Emilia Attias son amigas de la China Suarez, aunque no sin turbulencias en la relación

28. Aunque no le gusta que le indiquen lo que tiene que hacer, afirma que nunca fue “una loquita sin límites”.

29. Conto que cuando tenía 17 años en un boliche pidió el trago Séptimo Regimiento. “Ni sabía que era. Después me enteré que eran las siete bebidas blancas de mayor graduación. Lo tomé rápido y enseguida me sentí horrible. Detoné. Me desperté en casa, sin recodar demasiado. Después de eso, nunca más quise volver a tomar alcohol”.

30. “Al amor hay que saber construirlo día a día. Ojalá duremos 50 años juntos con Benja, pero nadie puede asegurar que sea así. Ojo, mucha gente suele pensar que con las relaciones soy re liberal y open mind pero nada que ver, soy muy Susanita, bien chapada a la antigua. Es decir, me encanta la idea de la familia y el amor eterno, pero no me mortifico todo el día pensando en eso. Vivo el presente”. (Revista Luz, abril, 2017).

31. Un usuario de Twitter les preguntó a sus seguidores qué fue lo más raro que olieron para sentir que no tenían coronavirus. La China contestó: “Los pañales de mi hijo (Amancio)”.

"El puerperio es duro pero mi actitud con la vida es ser positiva. Uno elije qué compartir, estamos muy expuestos y creen que conocen todo y no es así. Que no suba una foto con las tetas lastimadas, que no cuente lo que me cuestan algunas cosas de la maternidad o de la crianza de sus hijos... hay cosas que quedan en mi privacidad y que no muestro ni cuento”, dijo la China Suárez, en la foto con su hijo Amancio

32. Es vegetariana. Su especialidad son las hamburguesas de quinoa.

33. Su papá le enseñó a cocinar porque “mi mamá no sale de las salchichas con puré”.

34. En una historia de Instagram, Suárez escribió sobre la foto de un plato: “Me cociné mi comida favorita”. En la imagen se podía ver una ensalada de hojas verdes, croquetas de arroz y champignones apanados con panco.

35. De las tareas del hogar detesta lavar los platos.

36. “Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos desarreglos hormonales que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra. En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre. Hasta que me hablaron del síndrome premenstrual, del que poco se habla. Y entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”. (Planeta Urbano, abril, 2021).

37. Detesta usar prendas ajustadas. Ama andar desnuda por la casa. Pero dice: “A ver, lo aclaro bien para que después no me lleguen reclamos o críticas: solo ando desnuda cuando estoy con Benja (Vicuña) y Rufina. ¡Si están los hijos de Benja me visto! A veces me dice (imita su tonada chilena): ‘Ya Chinita, ponte algo. Te ven desde la ventana’. (Él) asegura que nunca conoció a nadie que fuera tan fan del nudismo como yo”.

Eugenia Suárez protagonizó campañas de mallas y ropa interior

38. Su papá murió en 2012. En ese momento la actriz estaba de vacaciones con Nicolás Cabré y embarazada de Rufina. No asistió a la despedida de su papá, algo de lo que luego se arrepintió: “Yo no podía escuchar ni el parte médico. No podía creer lo que me estaba pasando. Hoy reaccionaría de otra manera seguro, sí... Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida”. Y agregó: “Hice lo que pude en ese momento, sin justificarme. Y le dije todo lo que quería decirle y sigo conectada con él”.

La China Suárez y una foto de ella adolescente, al mejor estilo flogger: con flequillo y cara seria (@Chinitasfcoesp_)

39. Mientras trabajaba en Rincón de Luz se hizo muy amiga de Lali Espósito. Tenían un libro forrado con rosas y solían juntarse para realizar pijamadas. “Éramos tan pegadas que hacíamos pis en el mismo inodoro”, contó en el programa de Vero Lozano. “Llegábamos, una apoyaba el culito de un lado y la otra del otro. Teníamos que estar pegadas porque no era tan grande el inodoro”.

40. Lali, Candela Vetrano y Camila Salazar, cuando hacían el programa Rincón de Luz, eran Las Chicas Superpoderosas. Como la China no tenía personaje, le inventaron uno para no dejarla afuera.

41. Con 11 años, tanto Lali como la China estaban enamoradas de Agustín Cachete Sierra. “Las dos en la vida real moríamos mal por Agustín. Encima éramos muy amigas y en ese momento nos contamos que nos gustaba el mismo, pero estaba todo bien porque a los dos nos gustaba. Igual, yo lo besé primero”, repasó Lali en el programa de Susana Giménez.

42. Para su papel en ATAV tomó clases de polaco con Krisha, una inmigrante que llegó hace 40 años a la Argentina.

43. “Yo te diría: ‘Sí, soy feminista’. Porque creo en la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero en este último tiempo me di cuenta de que me falta información. Que el concepto es algo nuevo para mí. Estoy aprendiendo de las mujeres que van abriendo caminos”. (Gente, marzo, 2019)

44. “Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa. Y solo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo. Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre”.

SEGUIR LEYENDO: