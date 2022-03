Reencuentro de amigas, a cinco meses del Wandagate: La China Suárez, Mery del Cerro y Cande Vetrano coincidieron en una fiesta para Lali Espósito

Lali Espósito se emocionó al ver la reunión que organizaron sus amigas en secreto para sorprenderla

Algunos meses atrás Lali Espósito viajó a Madrid para grabar la nueva temporada de la exitosa serie Sky Rojo, actualmente disponible en Netflix. Aunque disfrutó de algunas salidas nocturnas y presentaciones en vivo de sus nuevos hits frente al público español, la artista confesó las ganas que tenía de volver a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. En Buenos Aires un grupo de amigas organizaron una fiesta sorpresa para demostrarle su cariño y las ex Casi Ángeles Mery del Cerro y Eugenia La China Suárez dijeron presentes en el evento. Aunque ya pasaron cinco meses desde que estalló el “Wandagate”, todas las miradas se concentraron en la foto donde se las vio juntas y sonrientes.

“Estar en Madrid es una experiencia heavymente enriquecedora para mí. Extraño Buenos Aires, a mis amigos y mi familia. Me hicieron una fiesta sorpresa allá, de esas que reafirman el amor y la incondicionalidad”, contó Lali a través de sus historias de Instagram. “Y yo pensando que iba a un bar con un par de amigas...”, confesó en otra storie, dejando entrever que había ido con un look casual, sin imaginarse que sería la agasajada de la noche.

La emoción de Lali Espósito por la fiesta que organizaron sus amigas en Buenos Aires

Entre las postales que publicó para retratar algunos de los mejores momentos, destacó dos imágenes donde se la ve saludando a la China, y otra donde las dos ex Casi Ángeles sonríen para los flashes acomapañdas de un amigo. Cabe recordar que cuando trascendió la escandalosa crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi, con Suárez como tercera en discordia, el grupo integrado orginalmente también por Paula Chaves y Zaira Nara, se dividió en posturas distintas.

La amistad de larga data se fortaleció cuando todas fueron mamás en épocas parecidas y pareció resquebrajarse a medida que crecía el escándalo. Por supuesto que la ex conductora de Morfi se alineó a su hermana mayor. Y el resto, si bien evitó manifestarse públicamente en contra de Suárez, fue soltando pequeñas señales en su contra.

En cuanto a la participante de la tercera temporada de Masterchef Celebrity (Telefe) había optado por apartarse de las opiniones y aseguró que “no le correspondía opinar”. En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez, explicó: “Son personas que quiero, que conozco y es un tema personal”. Cuando le consultaron si habían acordado una postura en común con Paula y Zaira, desmintió esa posibilidad: “No nos pusimos de acuerdo en nada, cada una tomó posición, quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es muy delicado”.

Mery del Cerro y la China Suárez en la fiesta de Lali Espósito

“¿Vos te considerás amiga de la China Suárez o hubo un distanciamiento?”, quiso saber Catalina en aquel momento. “No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, respondió la modelo, sin dar el brazo a torcer. “Y además, muy doloroso”, interpretó la periodista. “Por eso, cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”.

Abrazos y cariño: Lali Espósito y la China Suárez mantienen una amistad de larga data

Unos meses más tarde volvió a quedar inmersa en un incómodo diálogo con Santiago del Moro en el reality culinario, cuando prepararon un menú inspirado en una “comida con amigas” y el conductor le consultó si podría invitar a la ex Casi Ángeles. “A la China la podemos invitar, obvio”. Santiago arremetió una vez más sobre el tema y le consultó: “¿Zaira va también?”. “Sí, Zaira también”, contestó la actriz en aquel momento, dejando entrever que las puertas de su casa estaban abiertas para todas, por más que haya que limar algunas asperezas. Este nuevo encuentro a través de su amistad con Lali reafirma aquella charla, donde aseguró que su intención es permanecer alejada del conflicto.

