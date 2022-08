Intentaron robar en la casa de Estefi Berardi mientras estaba en vivo en LAM: “Qué horrible vivir así”

Robaron en la casa de Estefi Berardi (video: LAM, América)

“Como verán, Estefi no está acá con nosotros, ahora va a entrar. Estábamos por salir al aire... Y otra vez, le entraron, le quisieron robar en la casa”, dijo Ángel de Brito a pocos minutos de iniciada la emisión del martes en LAM (América) y haciendo referencia a una ausencia temporal de la panelista Estefanía Berardi.

“Segunda vez en el año, recién”, agregó el conductor mientras la periodista ocupaba su sillón. “Me acaba de pasar porque se activó la alarma y me empezaron a llamar. Tengo a dos personas de confianza a las que llaman por si se activa. A veces me ha pasado que ha fallado la alarma y se disparó, a veces pasa. Y dije: ‘Uy, se me activó de vuelta’. No, tengo a la policía en mi casa, lleno de patrulleros, un chorro que volvió a entrar, rompió la reja”, contó Estefi con notoria angustia por la situación con la que tenía que lidiar en plena labor televisiva.

“Habíamos hecho un cerramiento, lo rompió, entró. Y como se disparó la alarma, se fue. Lo agarraron y está el chorro ahí con la policía, por eso que voy a tener que ir”, agregó. Y casi en un suspiro, Estefi exclamó: “¡Ay, qué horrible vivir así!”. “Mudate”, le recomendó Yanina Latorre. “Fue un minuto antes de empezar el programa. ¿Te llamaron los de seguridad?”, quiso saber de Brito.

Estefi Berardi

“Me llamó mi novio primero, que me dijo: ‘Voy yo’. Y está ahí con un amigo, me mandaron un video que está la policía ahí...”, contó la panelista. “Vos habías hecho un enrejado por lo que te había pasado la vez anterior”, le acotó Andrea Taboada al recordarle el robo que sufrió hace casi dos meses. “Claro, hicimos un cerramiento que lo rompió. No sé cómo lo rompió, porque es una reja buenísima. Yo no sé cómo hizo”, repitió Berardi con estupor.

“¿Hace cuánto vivís ahí?”, quiso saber Yanina. “Hace tres años”, contestó Estefi. “Entonce estás marcada o saben que estás acá a esta hora, justo cuando empezaba el programa. Entran cada vez que arranca LAM”, pensó en voz alta Latorre. “En realidad, entró en otro departamento antes y después rompió mi reja”, explicó Berardi.

“Bueno, andá Estefi, andá tranquila a ocuparte de tu casa. Suerte”, le deseó de Brito y la panelista abandonó el estudio. “¡Gracias, Ángel!”, le dijo. “Bueno, ojalá que quede adentro el ladrón, porque siempre pasa lo mismo. Los agarran, ‘intento de robo’. No sé en cuánto salen, en dos minutos”, bajó línea el conductor. “Es lo que dice ella: no se puede vivir así”, cerró con su opinión Fernanda Iglesias.

Estefi Berardi debió abandonar el estudio de LAM para ocuparse de la denuncia policial del robo en su departamento

Un rato más tarde, de Brito leyó un mensaje que le mandó Estefi desde su casa. “Me mandó unos videos, otra vez le destruyeron toda la casa. ‘Otra vez todo lo mismo, no se llevó nada. Sonó la alarma, mi novio vino y lo enganchó adentro. Y se escapó por los techos’, me dice”, contó Ángel.

“’Estoy destruida’, me dice. ‘El chorro desarmó la alarma. Y mañana obviamente me voy a mudar, no vuelvo más a este departamento. Lo agarraron, estaba escondido entre la basura’”, agregó el conductor mientras seguía leyendo los detalles que le envió la periodista. “Así le dejaron el departamento a Estefi”, describió de Brito mientras mostraba imágenes de cómo le dejaron la casa revuelta a la panelista.

SEGUIR LEYENDO: