El mal momento que vivió Estefi Berardi: le desvalijaron el departamento mientras estaba al aire

Le robaron a Estefi Berardi: le desvalijaron el departamento (LAM. América)

Durante la noche del jueves, mientras ocupaba su lugar de angelita en LAM, Estefanía Berardi no sabía lo que ocurría en su departamento. Por ese entonces, dos ladrones le estaban desvalijando el departamento que habita en el barrio de Palermo. No fueron más de diez minutos, en el que dos ladrones se llevaron objetos de valor y dejaron todo revuelto. Sin embargo, ella lo supo recién en la tarde del viernes, cuando regresó a su hogar luego de pasar la noche con su novio y ocupar su lugar en el panel de Mañanísima junto a Carmen Barbieri. Puso la llave en la cerradura y se encontró con lo peor.

“Me estaban robando cuando yo estaba en vivo”, sintetizó la panelista desde un móvil en su domicilio, ya que por este motivo no estuvo en el estudio. Y relató lo sucedido: “Cuando no pude abrir la puerta pensé que se había roto la cerradura. Se me ocurre empujar y veo que la puerta se abre un poco, estaba trabada con el sillón. Y cuando veo el desastre que era mi departamento, todo hecho m... y me di cuenta que me habían robado”.

La panelista contó que entró en shock nervioso por no saber si los ladrones todavía estaban adentro. Llamó a la policía, a su novio y a sus amigas hasta que finalmente pudo entrar. “Estaba todo tirado en el piso, se llevaron la computadora con todos mis trabajos de la facultad”, lamentó, y agradeció el accionar de la Policía de la Ciudad, que se acercó rápidamente al departamento y tomaron huellas digitales.

Estefi Berardi durante una entrevista con Teleshow

Berardi contó que en el edificio hay cámaras por lo que pudo ver los movimientos de los delincuentes aunque de momento no va a mostrar videos para no entorpecer la investigación. “Entró uno por la ventana con un cuchillo. Imaginate si yo veo al tipo así, me agarra un paro cardíaco”, admitió y detalló los movimientos de los ladrones. Primero accedieron al departamento por el balcón del vecino, que está deshabitado y linda con un estacionamiento abandonado. Por eso, cree que nadie advirtió ningún movimiento a pesar de tratarse de una de las zonas más transcurridos de Palermo “Estuvieron diez minutos, eran dos, uno viejo y uno más joven”, señaló. Y agregó que si logran identificarlos por las huellas, los va a escrachar en el programa de televisión.

La joven contó que le dieron vuelta todos los cajones en busca de cosas de valor. “Tenía una caja fuerte trucha que me abrieron, que tenía un montón de plata pero por suerte no encontraron la otra con todos mis ahorros. Tengo un Dios aparte”, agradeció. Además, contó que pensó en mudarse del susto. “Pero te puede pasar en cualquier lado, en ningún lugar podés estar cien por ciento seguro”,

Contó que los vecinos no notaron nada extraño ni escucharon ruidos. “Los ladrones no prendieron la luz ni vieron que había cámaras, porque sino las hubiesen desenchufado”, analizó y contó que no había tomado previamente medidas de seguridad por lo concurrido de la zona. “Nunca pensé que podrían trepar, no se me ocurrió ni poner rejas ni alarmas, que es algo que sí voy a hacer. La verdad es que no se está seguro en ningún lado, no te queda otra que vivir enrejado”, lamentó.

SEGUIR LEYENDO: