Mónica Gonzaga reveló la multa en dólares que tiene que pagar en Uruguay por una fiesta clandestina que organizó su hijo

Este martes Mónica Gonzaga pasó por el estudio de Intrusos (América) y, en diálogo con Florencia de la V y el panel del histórico programa de espectáculos, habló de muchos temas pero principalmente hizo foco en la causa judicial que enfrentó en Uruguay a raíz de una fiesta clandestina que organizó su hijo Adriano en el vecino país, donde la ex modelo tiene residencia.

Antes de llegar a esa cuestión, Gonzaga narró cómo transcurrió la época más hermética de la cuarentena durante el primer año de la pandemia de coronavirus. “Yo la pasé fantástico. Me agarró en Punta del Este. Me fui con amigos de mi hijo, me instalé en la casa y cerraron las fronteras. Nos quedamos siete meses ahí. La pasé bárbaro porque los varones son maravillosos, no son de cosa rara ni nada”, comenzó a contar.

“¿Cómo está el tema de tu hijo con lo de la fiesta?”, le preguntó rapidamente la conductora del ciclo al recordar la fiesta clandestina para 500 personas que organizó su hijo Adriano en pleno confinamiento y sin respetar ningún tipo de protocolo. “Fue hermosa la pandemia hasta que un día yo me voy a mirar (la serie) Detrás de sus ojos y dejo en el quincho a ocho, nueve chicos: dos familiares, Alex y Lucas Sessa, otro, el hijo del dueño de una inmobiliaria muy importante de Buenos Aires, que no era muy amigo de mi hijo, más bien de los sobrinos”, dijo como para empezar a hacer memoria sobre aquel episodio.

“Todo estuvo bien hasta que a los chicos se les ocurrió mandarle la ubicación a dos colegios para que fueran chicas. Eran ocho boludones solos, no iban a festejar el cumpleaños entre ellos solos. Yo los entiendo. Pero se viralizó”, se lamentó Mónica, quien aclaró que las 500 personas no estaban en su casa sino en la rambla. “Todo lo que está delante de mi casa, es rambla. No es mi casa. Yo no puedo meter 500 personas en mi casa. Ni Susana Giménez puede meter 500 personas en su casa”, puntualizó sobre esa cuestión.

“No podía creer lo que estaba pasando. Y cuando llega la policía, rajan todos por todas las casas de los vecinos. Los que estaban en casa se esconden en el cuarto de Adriano”, agregó Mónica para ilustrar cuál fue la reacción de los jóvenes al momento en que llegaron las autoridades.

“Adriano dio la cara y firmó cualquier cosa porque tenía cagazo de que yo lo matara a palos. ¡Violencia familiar!”, bromeó Mónica en el momento de explicar qué fue lo que hizo su hijo al hablar con la policía uruguaya que se acercó hasta la fiesta para disuadirla. “Claro, prefería que lo metieran en cana antes de que lo agarraras vos”, acotó de la V. “¡Exactamente! Y pasó que ya archivaron la causa y lo que hay es una multa. No nos dejaron declarar”, dijo Gonzaga y contó que aún no la pagaron.

“Son 30 mil dólares y va in crescendo”, describió sobre la deuda que mantienen con el poder judicial uruguayo. “Estamos hablando con mi abogado, porque la cosa no es como se pintó”, dijo Gonzaga, quien además dijo que su hijo puede ingresar sin problemas a Uruguay. Sin embargo, admitió estar afectada por este inconveniente. “Es un grave problema que tengo, que me quita el sueño, pero espero que los uruguayos entiendan y que podamos hablar cara a cara y que la cosa se arregle”, cerró.

