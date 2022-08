Guillermina Valdés contó cómo son las propuestas que recibe desde que se separó de Marcelo Tinelli

La empresaria es una de las solteras más codiciadas y confesó que recibe muchos mensajes con propuestas amorosas

Tras el anuncio de su separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se ha vuelto una de las solteras más codiciadas. No sólo como artista a nivel laboral, donde recibe ofertas variadas, sino también en lo personal, según indican los mensajes que recibe.

Mientras en el primer aspecto está terminando de elaborar un nuevo proyecto, que tiene que ver con el teatro, en el segundo no tiene muchas intenciones, por ahora, de cambiar su situación de soltería.

Así lo afirmó cuando le preguntaron si estaba tranquila estando soltera. “Re”, dijo con plena convicción Guillermina Valdés. “Re tranquila” reafirmó. En diálogo con el cronista de Implacables, su respuesta fue tajante, pero el periodista la puso en duda. “Cómo no me vas a creer”, le respondió molesta. Pero el notero algo sabía, porque le preguntó por un mensaje que le llegó.

“¿Te sorprendió?”, quiso saber, refiriéndose a alguna invitación para salir que habría recibido. La ex de Tinelli no lo negó, pero lo desestimó: “No tanto. Como que…ves mensajes. Pero ni los abro...” reveló.

Pero además trató de bajar el interés del periodista aclarando: “No es gente conocida, asique estás buscando algo que no es”, le aclaró. Diego Bouvet entonces supuso que habría muchos interesados que quizás no se animaban a acercarse a Guillermina Valdés: “Sos una mujer con mucha personalidad, alguno puede decir ‘no me voy a arrimar, qué va a decir’, y eso te despega, en contra tuyo lo digo”, fue la hipótesis del cronista.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

“Esta necesidad que tengo de estar sola en este momento quizás genera esta energía donde no aparece nada porque no tiene que aparecer, y está bueno así”, explicó la empresaria. Y sostuvo: “Está bien que no se animen”, cerrando el tema.

Tiempo atrás, Guillermina Valdés brindó un móvil a LAM (América) y respondió con amabilidad a todas las preguntas sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Como padres de Lorenzo, cada vez que alguno de los dos rompe el silencio remarcan la buena relación que sostienen como expareja para llevar las riendas de la crianza del pequeño de 8 años. Sin embargo la empresaria dio un paso más y se refirió a la posibilidad de volver a trabajar con el conductor y cómo afronta el proceso del duelo por la ruptura.

“No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”, dijo el conductor de ShowMatch en LAM al conocerse la noticia y no volvió a referirse al asunto de manera pública. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”, le dijo más tarde la actriz al conductor Ángel de Brito.

Días después, Guillermina volvió a realizar unas breves declaraciones durante los festejos por el aniversario de un shopping. “Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y para mí eso es todo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida”, dijo la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo y contó que diariamente hablan de su hijo Lolo: “Vemos qué es lo mejor para él, es el proceso de la separación, y saber que vamos a ser compañeros toda la vida”. Sobre si ella sigue en contacto con el resto de los hijos de él y viceversa, marcó distancia: “Cada uno cuida los espacios, pero lo que es común, Lolo y una fundación que peleamos para que haga esta bueno que siga, que es el motor para seguir”.

