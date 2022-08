La Voz Argentina: Mau Montaner reveló cuál es la seña que le hace a Marley cuando se queda sin palabras

Mau Montaner contó cuál es el código secreto que tiene con Marley en La Voz Argentina (Video: Telefe)

En La Voz Argentina se están disputando a pleno los knockouts, una de las instancias más avanzadas en las que dos participantes de cada equipo compiten entre sí entonando diferentes canciones con el objetivo de convencer a sus coachs y poder así dar un paso más en el reality, camino a la gran final. En este sentido, la tarea de los jurados es cada vez más complicada porque todos los concursantes que llegaron hasta aquí tienen un gran talento vocal y es difícil elegir a uno. Por eso es que, antes de que cada coach defina quién es el ganador de su team, el resto de sus colegas trata de ayudarlo con sus opiniones.

En este contexto, y luego de que este domingo Mau diera su devolución sobre el knockout de Lali Espósito que se disputaban Thomas Spagnol y Lucas Bongiovanni, su hermano Ricky admitió haberse quedado sin palabras: “Habló muy bien, iba a decir todo lo mismo, entonces uno queda aquí como desnudo...”. “Y hace frío para estar desnudo”, bromeó Marley. Entonces, fue el menor del dúo el que contó cuál es el código que tiene con el conductor cuando le sucede algo similar. “Ricky, tú no te has dado cuenta, pero Marley y yo tenemos como una seña: cuando tú dices todo lo que yo ya hubiese dicho también, me mira y yo le hago...”, reveló haciendo un gesto con la cabeza hacia abajo.

Mau Montaner confesó cuál es el código secreto que tiene con Marley (Capturas: Telefe)

Admitiendo que lo que dijo el cantante era cierto, el papá de Mirko explicó: “Es como cuando tenés envido en el truco, entonces yo ya entiendo y sigo con Lali. Son nuestras señas que tenemos, pero ahora la conocés vos también”. “Y el mundo”, agregó divertido Mau. Acto seguido, el anfitrión dio paso a que la ex Casi Ángeles diera su veredicto final sobre el destino de sus dos participantes, pero ella solo atinó a hacer la misma seña que acaban de describir, con el único fin de tener que evitar dar su decisión, lo que despertó las risas de todos en el estudio. Sin embargo, finalmente terminó anunciando que el ganador era Thomas, que había interpretado “Mi soledad y yo”, uno de los hits más recordados de Alejandro Sanz.

“Te quiero felicitar porque sorprendiste y te la bancaste ante una potencia como es Lucas y dijiste ´acá estoy´, y realmente llevaste a mi corazón a esta decisión con total seguridad, y no estaba nada segura antes de este momento, así que te felicito. Es un gran mérito”, le expresó la intérprete de “Disciplina” al flamante ganador. Y lamentó que su contrincante no continúe en el certamen: “Ay, por Dios, Lucas, sos lo más. No me mandes a la m...”.

En tanto, en el team de Ricardo Montaner, el duelo fue entre Aneley Mattei y Alejo Álvarez, y lo terminó ganando el segundo. Por último, en el equipo de Mau y Ricky, fue Morena López Díaz la que se sobrepuso a Daiana Carrizo. Al final de esta etapa, el objetivo es que solo queden 40 en carrera. Una vez finalizada esta instancia, comenzarán los playoffs, que consisten en que los participantes se presentan individualmente en rondas por equipos para demostrar una vez más su talento. Los elegidos finalmente serán quienes pasen a la etapa final, que son los shows en vivo.

