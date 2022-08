Mientras Wanda Nara pasea con Mauro Icardi por Ibiza, Carmen, su exempleada, volvió al país: qué dijo del conflicto

La Exempleada De Wanda Nara Volvió A La Argentina Y Habló De

Con una foto en Ibiza Wanda Nara y Mauro Icardi confirmaron hace unos días que no están pelados ni mucho menos iniciando sus trámites de divorcio, como se pensó la semana pasada luego de que se difundieran unos audios que ella le envió a su ex empleada Carmen, en el que anunciaba su separación. En paralelo, la mujer que estaba trabajando en la casa de la pareja en Italia, llegó a la Argentina.

“Estoy medio cansada. Son trece horas de viaje. Y perdí las valijas”, dijo desde Ezeiza Carmen y pidió “tranquilidad y paz”: “Estoy muy bajoneada, estoy mal. Con los nervios que tengo, el documento se me venció entonces me tuvieron ahí un rato”. A su vez aclaró que ella había estado trabajando en la residencia del futbolista y la mayor de las Nara en Milán, pero que ahora no quería habar ni decir nada respecto a la acusación que realizó hace unos días.

La historia de la mujer que recientemente arribó al país se hizo conocida la semana pasada, luego de que se difundiera un audio en Intrusos en el que ella relataba su situación. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae. Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, se la escuchaba decir.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Ibiza

En ese momento la respuesta de Wanda no tardó en llegar y en LAM mostraron la captura de pantalla: “Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles?” y en otro audio se escucha a al empresaria: “Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”.

Fue justamente en un audio que la hermana de Zaira le mandó a su ahora ex empleada, en el que dice que viajó a la Argentina para hacer los trámites de divorcio con el jugador del PSG. Fue entonces que todos comenzaron a hablar de la ruptura entre los papás de Francesca e Isabella. Sin dar detalles de su relación amorosa, Wanda habló con los medios locales, sin desmentir la información.

Sin embargo, horas después ella e Icardi compartieron fotos familiares en Ibiza dejando atrás los ¿rumores? (confirmados por ella en un audio) de ruptura. “Feliz”, escribió el futbolista rosarino en sus redes con una postal de él y su mujer muy sonrientes. “No voy a hablar porque de todo sacan una idea diferente”, había respondido la rubia cuando le preguntaron antes de salir del país si efectivamente se separaba de Mauro. Lo dijo eludiendo la pregunta, más tarde dijo que prefería “hablar de trabajo” aunque es consciente que si decía “sí me separo” o “no, no me separo”, desactivaba automáticamente la bomba.

“Me voy con mi familia”, dijo en otro pasaje de la nota que le hicieron en el aeropuerto de Ezeiza pero se hizo la distraída cuando los periodistas quisieron saber si por “familia” estaba incluido su marido o no. “No puedo responder tantas cosas a la vez”, agregó con su tono picaresco sabiendo que en horas nada más, avión de por medio, se reuniría con su pareja y serían ellos quienes llevarían las riendas del asunto para anunciar su ¿reconciliación? en redes.

