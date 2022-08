Lali Espósito se distrajo en medio de un robo de participante en La Voz Argentina: “¡Pensé que había ganado!”

La confusión de Lali Esposito al robar un participante en los knockout de La Voz Argentina (Telefe)

La gala de Knockout de La Voz Argentina no fue nada simple para Mau y Ricky. Ya en los ensayos, en los que contaron con la colaboración del músico FMK, los hermanos Montaner supieron que su decisión no iba a ser sencilla. Y, llegado el momento de la presentación de sus participantes, confirmaron sus sospechas. Y es que tanto Francisco Escudero como Renato Barbieri se lucieron interpretando Kiss from a Rose el primero y Wicked Game, el segundo. De manera que les resultaba casi imposible optar por solo uno de ellos para que continuara en su equipo.

Sin embargo, atento a las reglas del reality de talentos de Telefé, llegado el momento Marley les pidió una definición. Y los creadores de Mi mala optaron por Francisco, confiando en que uno de sus compañeros de jurado se iba a encargar de rescatar a su contrincante. Algo que, finalmente, sucedió. Y es que, no bien el conductor anunció que se abría la posibilidad de “robar” a Renato, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner apretaron sucesivamente sus botones con la ilusión de sumarlo a sus respectivos teams.

Francisco canta Kiss from a Rose en La Voz Argentina (Telefe)

Felices frente a esta situación, Mau y Ricky corrieron a saludar al concursante que se mostraba de lo más emocionado. Y, llamativamente, la intérprete de Disciplina comenzó a gritar: “¡Suelten a mi participante!”. En ese momento, todos pensaron que era una de sus tantas bromas, ya que antes de que el joven se decidiera por alguno de los equipos cada uno de los coaches tenía que tratar de seducirlo de la mejor manera. Sin embargo, lo que había ocurrido era que Lali nunca había notado que no era la única en pulsar la tecla de robo.

“¿Apretaron los tres al mismo tiempo?”, preguntó Ricky. “No, fue en cadena”, respondió la Sole. Y, recién ahí, Espósito cayó en la cuenta de que no había sido la única en querer robar a Renato. “¡Ah, todos apretaron!”, gritó entonces. “Lali estaba viendo otro canal y acaba de cambiar a Telefé”, dijo en ese instante Marley a modo de broma. Y ella intentó explicar la situación. “Yo escuché un ‘puff’ y dije: ‘Es mi puff’. Yo no escuché ‘puff’, ‘puff’, ‘puff’”, dijo sorprendida, antes de arrojar un almohadón a modo de protesta. “¡Pensé que lo había ganado!”, insistió.

Renato canta Wicked Game en La Voz Argentina (Telefe)

Lo cierto es que, pese al esfuerzo de todos los miembros del jurado que lo llenaron de elogios, a la hora de decidir el participante optó por continuar junto a Espósito. “Les agradezco de verdad que hayan tocado el botón. No saben cuánto anhelo y cuánto amo estar acá. Y quiero seguir estando. Voy a ir con Lali”, dijo. “¡Sí, sí, sí! Gracias por elegirme, me alegro un montón de que sigas en el programa”, celebró la cantante, que para convencerlo le había dicho que estaba “completamente enamorada” de él.

“Francisco y Renato dieron un knockout de esos para la historia del programa. Yo siento que el robo era casi como anunciado”, dijo luego Ricky en el backstage. Y tanto él como su hermano se mostraron satisfechos de que ambos participantes continuaran hasta la próxima etapa del certamen.

