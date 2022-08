Dos hermanos de 20 y 21 murieron en un choque en Río Negro: el desgarrador mensaje de la familia a Rodrigo Noya, quien pasó la última noche con ellos

Rodrigo Noya había compartido una selfi con los hermanos Iván y Juan Cruz Membribe

Un choque fatal en Río Negro conmocionó la ciudad el fin de semana. Un Renault Clio cambió de carril y chocó contra un camión, tras el incidente murieron dos hermanos de 20 y 21, Iván y Juan Cruz Membribe. Horas antes de su partida, los jóvenes habían compartido imágenes con el actor Rodrigo Noya a quien la familia de ellos le agradeció por hacerles pasar una “última noche increíble”.

Los jóvenes, jugadores de tercera y primera división del Club Obrero Dique de la localidad de Barda del Medio habían pasado la noche del sábado en Cipolletti, estuvieron en el casino y se encontraron con el ex Agrandadytos que estaba en dicha localidad en el marco de la gira de la obra Una noche en el hotel, que protagoniza con Pedro Alfonso, Iiana Calabró, Pachu Peña y Camilo Nicolás.

El ex participante de El Hotel de los Famosos y los hermanos pasearon y se sacaron varias selfies que los tres compartieron, una de ellas en el auto que horas más tarde fue el instrumento del fatal choque. Con dolor, pero sabiendo que los chicos pasaron un momento agradable antes de partir, José María, hermano mayor de ellos, escribió un mensaje a Noya: “Gracias Rodri, hiciste que pasaran su última noche increíble”.

El desgarrador mensaje de agradecimiento a Rodrigo Noya, del hermano mayor de Iván y Juan Cruz Membribe

El actor, quien no se refirió a la relación que lo unía con los hermanos, si eran amigos o se encontraron casualmente esa noche, había reposteado algunas fotos de la salida del fin de semana y también el mensaje de agradecimiento de José.

El accidente fue en la madrugada del sábado en al ruta 151 en medio de la lluvia, cuando el auto en el que viajaban y que uno de ellos manejaba cambió de carril y se incrustó debajo de un camión Mercedes Benz Accelo que circulaba en sentido contrario a ellos. Juan Cruz estaba disfrutando de su primer sábado libre desde que había comenzado a trabajar. “Tanto que te esforzaste por tus cosas, que lo habías logrado y se termina la vida en tu primer franco de tu primer trabajo Juanchi, ¿por qué?”, escribió José.

El Club Obrero Dique emitió un comunicado a través de sus redes: “La institución lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros jugadores. Queremos hacer llegar nuestro sentido pésame a sus padres y familia por tan inmensa pérdida. Que en paz descansen Juan Cruz e Iván”.

Juan Cruz e Iván Membribe

“Descansen en paz y vuelen muy alto”, escribió el hermano mayor de los chicos, José María, sobre una foto de ellos que acompañó con una extensa carta: “¿Cómo se sigue después de esto? En cada segundo de mi vida están ustedes presentes, en cada paso, en cada respiración yo contaba con ustedes, mis hermosos amigos, hermanos, compañeros, mi motivo de vida, nos mataron en vida. Su alegría que contagiaban, su amabilidad, su compañerismo con el que lo necesitaba, su amor que emanaban, con solo verlos me cambiaban el día, y alegraban a todos con solo su llegada a cada lugar, les cuento que mucha mucha gente fue a despedirlos, gente que los amaba, gente que los conocía”.

“Sus amigos, su familia, sus conocidos que se hacían en cada gira que se pegaban, porque así eran, en cada fin de semana se hacían amigos nuevos”, agregó y siguió con tristeza: “Nos mataron, nos mataron hermanitos míos, verlos a los dos sentaditos ahí en su autito que los llevaba a todos lados, juntos por todos lados andaban, pero verlos ahí con su carita llena de sangre fue mi muerte también, la muerte del papá, no se imaginan cómo se puso el papá al verlos ahí, eran su tesoro más Preciado, él los amaba, mamá no descansa desde esa llamada del sábado en la mañana, por favor vengan a visitarla cada vez que puedan. Quería creer que no eran ustedes”.

Luego, relató cómo él comprobó que efectivamente los involucrados en el incidente eran los hermanos: “Lo primero que veo es la patente de ustedes, en ese momento se me cayó todo tipo de sueños, de ganas de vivir, de fe, de esperanza. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué los seres más buenos que existían? Pibes, el sábado teníamos que volver, nos esperaban todos en Neuquén, estaba siendo una terrible gira como dirían ustedes, pero el sábado la íbamos a cerrar de la mejor manera. Les faltaba tan tan poquito para llegar a la casa, eran solo 2 minutos más, segundos en que la vida puede dar un giro tremendo como el que dio, yo todavía los sigo esperando, anoche se escuchó que abrían la puerta, sé qué fueron ustedes, les juro que pensé que estaban volviendo de una de sus tantas giras. Los voy a amar toda mi vida hermosos, manden fuerzas para seguir”.

