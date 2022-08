La empleada que denunció a Wanda Nara se arrepintió al hablar de su vínculo con la empresaria

Carmen, la empleada de Wanda Nara, se quebró luego de que se viralizara su denuncia contra la empresaria (LAM. América)

En las últimas horas, Wanda Nara ingresó a un torbellino mediático que solo ella sabe cuando terminará. Ni bien puso un pie en Argentina, donde llegó para grabar las promociones de su proyecto con Telefe y para atender su emprendimiento de cosmética, la empresaria se vio envuelta en dos escándalos: una nueva separación de Mauro Icardi, que esa vez sería definitiva, y una denuncia de una de sus empleadas de mayor confianza.

Ambos hechos tienen un hilo conductor y se trata de Carmen, la trabajadora que le hizo la denuncia y a quien le confió que detrás de su visita al país estaba iniciar los trámites de divorcio. Y si bien todavía no hay nada concreto sobre el avance legal en la ruptura conyugal, las novedades llegaron del otro lado del océano.

La información surgió ayer en Intrusos (América), donde difundieron unos audios en los que la empleada explicaba su compleja situación laboral en la casa de campo de Milán. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar en forma de captura de pantalla: “Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles?”, se lee en la conversación. El siguiente capítulo lo reveló Ángel de Brito en LAM (América), donde reprodujeron otro audio donde la empresaria manifiesta su indignación: “Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”, señaló la empresaria.. La empleada negó haber hablado con la prensa y buscó acercar posiciones: “Wanda, reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, que me ayudaste un montón”.

Uno de los pedidos de Carmen era regresar lo más pronto al posible al país, por lo que Nara le pidió a una agencia de viajes que se comunicara con ella. Y en esa conversación surgió un nuevo capítulo de esta historia, que difundieron nuevamente en LAM donde la mujer se quebró al hablar de su vínculo con su empleadora.

“Ella no es mala, es una mina tranquila. Tomamos café, cargamos a la madre”, señaló Carmen, destacando la sencillez y y revelando cierta complicidad en la intimidad con la familia, con la que compartió vacaciones en diferentes partes del mundo. “Los chicos son amorosos y las dos nenas, ni te cuento”, agregó.

En el mismo clima, la joven de la agencia de viajes le transmitió que Wanda se había sentido traicionada por sus dichos y le ofreció la posibilidad de hacerle llegar su palabra. Y con la voz quebrada, Carmen se mostró conmovida por el alcance que habían tenido sus palabras: “Yo estoy mal, estoy muy angustiada. Inventan cosas que ya no sé con que cara mirar, la gente miente, de todo dicen. ¿Por que no se ocupan de la vida de ellos?”, señaló enfática.

Carmen buscó ponerle un freno a la onda expansiva de sus palabras: “Les pido a mis amigas por favor que no me manden más nada porque no quiero ver nada. Trato de parar el teléfono porque quiero estar tranquila”, aseveró. Y consultada por su interlocutora sobre si quería decirle algo a Wanda, fue terminante: “Yo no le quiero contestar porque sé que está mal y la conozco, hace ocho años que la conozco”, cerró.

