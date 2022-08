Wanda Nara lo hizo otra vez: el cuento de la buena pipa, “divorcio”, guiños 2.0 y foto “feliz”

Wanda Nara y Mauro Icardi confirmaron con fotos desde Ibiza que siguen en pareja

“Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso”, se la escucha a Wanda Nara compungida en un audio que le envió a su empleada. Apenas el material se filtró, comenzaron las apuestas. ¿Se separará definitivamente esta vez o se trata de una crisis más y en días vuelve a rearmar su vida con el futbolista?

Las peleas anteriores, el denominado Wandagate tras la difusión de los chats entre Icardi y la China Suárez hace menos de un año, su encuentro con su abogada Ana Rosenfeld, su viaje a Ibiza con su hermana Zaira y la elección de la palabra “divorcio” (no separación) hacían pensar que el destino de la pareja y papás de Francesca e Isabella esta vez sería diferente. Sin embargo, todo es posible en Wandalandia y cuando se estaba comenzando a escribir el capítulo final de la novela, una foto familiar volvió a cambiar el curso de la historia.

“Ibiza siempre es un buen plan”, escribió ella en las redes junto con una imagen en el aeropuerto y en sus historias sumó otra abrazada a su (no ex) pareja mientras él agregó “Feliz” en un posteo en el que se lo ve sonriente con ella. Tras dejar la Argentina donde estuvo solo cuatro días por cuestiones “laborales” según ella dijo y no personales, las flamante investigadora del ciclo De quién es la máscara se encontró en la playa española con la figura del PSG y sus hijas.

El posteo "feliz" de Mauro Icardi que confirma su reconciliación con Wanda Nara

Con sus juegos en redes, la pareja apagó los rumores de divorcio que ellos mismos habían avivado con nafta. “No voy a hablar porque de todo sacan una idea diferente”, respondió la rubia cuando le preguntaron antes de salir del país si efectivamente se separaba de Mauro. Lo dijo eludiendo la pregunta, más tarde dijo que prefería “hablar de trabajo” aunque es consciente que si decía “sí me separo” o “no, no me separo”, desactivaba automáticamente la bomba.

“Me voy con mi familia”, dijo en otro pasaje de la nota que le hicieron en el aeropuerto de Ezeiza pero se hizo la distraída cuando los periodistas quisieron saber si por “familia” estaba incluido su marido o no. “No puedo responder tantas cosas a la vez”, agregó con su tono picaresco sabiendo que en horas nada más, avión de por medio, se reuniría con su pareja y serían ellos quienes llevarían las riendas del asunto para anunciar su ¿reconciliación? en redes.

Wanda Nara se fue de la Argentina en medio del escandalo de la crisis de pareja con Mauro Icardi

Y mientras sus casi 14 millones de seguidores quieren saber si está o no con el papá de sus hijas la mamá también de Valentino, Constantino y Benedicto se prepara para regresar en un mes a la televisión local de la mano de Telefe, lo que nuevamente la alejará de su casa en París, por lo tanto del rosarino, por lo que no sería extraño que los rumores vuelvan a sonar, alimentados una vez más por sus silencios, mensajes difusos en redes y chicanas 2.0 como aquella vez cuando en el 2016 dejaron de seguirse en Instagram.

El año pasado, tras el escándalo entre su marido y a ex Casi Ángeles Wanda rompió el silencio en una entrevista íntima con Susana Giménez en París y tres semanas después vino a la Argentina a promocionar su marca de cosméticos. Cuando comenzó aquel episodio, había sido ella quien anunciaba su separación, tras ocho años de relación.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en junio del 2014

Una de las primeras veces que se dijo que estaban alejados fue en el 2016. En ese entonces, tal vez conscientes de que podrían capitalizar los dimes y diretes, o muy seguros de sí mismos sabiendo que la vida no pasa por las redes, fueron funcionales al juego mediático, dejaron de seguirse en Instagram, prefirieron esquivar el tema dando señales confusas. Mientras los medios hablaban de ruptura, ellos tomaban mate juntos en su casa en Milán. Y no es un decir, ya que se descubrió que seguían en pareja gracias a las fotos por separado que ambos compartieron desde su hogar en las que se veía el mismo termo y algunos objetos en común sobre la mesa.

Algo similar ocurrió en febrero del 2018 cuando confirmaron que todo estaba bien entre ellos luego de callar durante semanas respecto a su situación sentimental. En ese momento, los rumores comenzaron luego de que él viajara solo a la Argentina y en lugar de apaciguarlos, comenzara a compartir mensajes ambiguos, como el posteo en el que puso “Poder decir adiós es crecer”. ¿A quién se lo decía? Si no era para Wanda, ¿no era más simple aclararlo y preservar a su esposa? Lo mismo al año siguiente, pero aquella vez fue ella quien coqueteó con la idea de que todos pensaran que estaba nuevamente soltera. “Baby si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo”, escribía.

Mauro Icardi y Wanda Nara son papás de Isabella y Francesca, y lograron ensamblar la familia, ya que ella es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López

Anticipándose sin saberlo a lo que ocurriría luego, en mayo del año pasado Wanda sacó el paraguas. “Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero”, se preguntó, sin saber que pronto la pareja sufriría una de las crisis más grandes de su historia, pero que pudo surfear victoriosamente.

Si el audio en el que dice que su viaje a la Argentina fue para hacer los papeles del “divorcio” fue una estrategia para eludir el verdadero pedido de su empleada, solo Wanda lo sabe. Lo cierto es que ella y su marido lo hicieron una vez más... dejaron crecer los rumores de ruptura y hoy posan juntos y “felices” en Ibiza, hasta que algún nuevo comentario ambiguo (o no, ya que el del audio era muy claro y contundente) vuelva a aparecer y se escuche otra vez El cuento de la buena pipa.

SEGUIR LEYENDO: