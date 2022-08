Roberto Musso, de El Cuarteto de Nos: “Somos una banda de rock rara y nos encanta”

El Cuarteto de Nos presenta Lámina Once, su nuevo disco de estudio (Fotos: Karin Topolanski)

“Aunque suene raro, a veces termino de redondear el concepto de un disco con las preguntas y el feedback con los periodistas. Porque uno va teorizando en las respuestas y descubre nuevos caminos que, capaz, no estaban en el momento de la composición de las canciones. Es muy loco, pero sucede. Y me parece súper enriquecedor”, dice Roberto Musso, cantante y compositor de El Cuarteto de Nos, en los primeros segundos de conversación con Teleshow.

Los uruguayos estrenan Lámina Once, su decimoséptimo disco de estudio, la excusa de esta conversación y un nuevo motivo para hacer gritar a sus fans. Que, según Musso, son cada vez más jóvenes. “Siempre fuimos una banda de rock rara, lo que me encanta. No quiero arriesgarme a un porcentaje -y eso que me encantan las estadísticas- pero te diría que un 80% de nuestra gente deben ser menores de 25 años. A pesar de ser unos luchadores que seguimos con la bandera de la banda de rock tradicional, de antaño, los jóvenes descubren algo que no llega a ser vintage, porque es muy contemporáneo”, define Musso sobre el trajín de esta banda surgida a comienzos de los años 80 en Montevideo y que viene rimando desde mucho antes de que las rimas estuvieran de moda.

Para reforzar su carácter de banda inusual y para moldear el concepto del disco, los uruguayos partieron del conocido Test de Rorschach, técnica de psicodiagnóstico utilizada para estudiar la personalidad a través de lo que una persona observa en diez láminas con manchas de tinta, ambiguas y figurativas. Con tonos blancos, grises, negros y lilas, la portada que engloba a las ocho canciones del álbum -más variado y guitarrero que Jueves, su antecesor editado en 2019- fue diseñada como si fuera la undécima lámina, la que completaría el método desarrollado por el psiquiatra alemán Hermann Rorschach en 1921.

“Hay un núcleo de varios temas que atraviesan a las ocho canciones, que en la pandemia se habían puesto bajo la lupa: la hiperpolarización, la radicalización, la partidización de dos bandos, la eterna búsqueda de un culpable, la pérdida de la autocrítica, los algoritmos...”, enumera el vocalista del grupo al pensar en la concepción del disco.

“Se nos está exigiendo tomar una posición, en el mundo que sea: político, cultural, deportivo, lo que sea. Y si no lo hacés, sos calificado de indiferente. Nunca me gustó eso y menos cuando la escala de opciones se reduce a dos. Van desapareciendo los grises. ¿A o B? ¿Negro o blanco? ¿Team verano o team invierno?”, ahonda el compositor que encontró en el Test de Rorschach un correlato de los tiempos que corren.

“Además de ser psiquiatra y psicólogo, Rorschach a su vez era artística plástico y me interesó pila eso, por cómo el tipo pudo combinar sus dos amores ahí. Con láminas de manchas de tinta simétricas y a partir de muy pocos datos, fue sacando conclusiones. Y algo de eso nos está pasando ahora: con el cúmulo de información que estamos teniendo, clasificamos a otra persona y determinamos que es de tal manera o de tal otra. Como dice el tema ‘Frankenstein Posmo’, la idea de hoy es ‘saber casi nada de casi todo’”, analiza Musso mientras se autocita.

El Cuarteto de Nos - Rorschach

“Perdónenme, ¿qué quieren que le haga? Si solo veo manchas”, aulla Musso entre el enjambre de guitarras de “Rorschach”, el tema clave del disco y el que condensa la idea. En ese punto, cuenta que le interesó desarrollar un personaje que se somete al test pero que no ve figuras determinadas sobre la lámina. “Me pareció una especie de antihéroe de estos tiempos, al estar defendiendo esa bandera de solamente ver manchas. Está en su ley y tiene derecho de ver así, sin ser clasificado de ninguna manera”, piensa.

Una intención que está en línea con muchas de las canciones de El Cuarteto, las cuáles no presentan a un bueno o a un malo, a un ganador o a un perdedor. “Nosotros nunca bajamos línea, nunca planteamos: ‘Yo tengo la superioridad moral de estar arriba del escenario y tener un micrófono. Ustedes háganme caso de lo que yo digo’. Más que eso, me parece más interesante poner un signo de interrogación”, define Roberto.

Después de una percusión y una distorsión que avisan que todo está a punto de explotar, lo primero que se escucha en Lámina Once es la frase “aquí estoy, esperando que cambie el mundo” de la canción “Flan”. ¿Premonición o “diario del lunes”? Para Roberto, ninguna de las dos cosas. “Siempre tengo frases o posibles títulos que voy juntando y saco cuando me pongo a trabajar en canciones nuevas. A principios de 2020 nos fuimos de gira y, cuando estábamos en México, tuvimos que volver rápido a Uruguay, a encuarentenarnos. Ahí me puse a revisar lo que había escrito en 2019 y me sorprendió que había un montón de frases e ideas que se resignificaron, para un lado o para el otro”, recuerda. Esa línea era una de ellas y desde ahí partió.

Por otro lado, Musso se reconoce “muy obsesivo” en el hecho de coleccionar palabras que sí o sí las quiere como título de canción. “Flan” era una de ellas y con la que planteó una metáfora poética sobre el estado de las cosas “porque no hay nada menos metafórico que un flan”, se ríe.

“Es una canción para esta sociedad temblorosa, dudosa, inestable... Y, después de la pandemia, que el disco empiece con ‘aquí estoy, esperando que cambie el mundo’ me parecía una buena intención”, agrega y revela que no fue azaroso el hecho de que “Flan” comience así y sea el primer track. “Aunque cada vez se escuche menos un disco como antes, como obra conceptual, a nosotros nos sigue preocupando el orden de las canciones. Entonces, nos gustaba ese principio con esta frase. Y que, después, terminara con la frase ‘algo renacerá de la ciudad sin alma’ (”La ciudad sin alma”). Un principio con expectativas y un final con una mezcla de nostalgia pseudo esperanzadora. Estamos hechos escombros, sin alma, todo destruido. Pero peor que esto, capaz que no podemos llegar”, dice.

Con este álbum -el primero que editan a través de su sello Porfiado Records y nuevamente producido junto a Héctor Castillo y Eduardo Cabra-, El Cuarteto vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental (el disco Bipolar; la canción “Buen día, Benito” y su historia de bullying; “21 de septiembre” con el Alzheimer...), algo que indudablemente se agudizó durante la pandemia.

“Estuve pensando mucho en eso, porque la pandemia lo encapsuló y lo enmascaró en algo que no sabemos qué va a pasar, con los ancianos o los niños que estuvieron tanto tiempo encerrados… Uruguay tiene el índice de suicidios más alto, por lejos, de toda América. Y es algo de lo que se habla muy poco, es tabú o descuidado. Creo que esta idea del Test de Rorschach y la clasificación de alguien con una patología mental, es algo que no hay que tomar a la ligera y tenemos que ver qué podemos hacer al respecto”, dice Musso.

A la vez, y aunque a la hora de escribir prefiere desmarcarse de la “responsabilidad” ante su público, dice que tiene en cuenta a quiénes están del otro lado. “La cantidad de gente que nos dijo: ‘Esta canción me salvó la vida’... Hay un canal que moviliza y es loco cómo llega a ser tan importante algo que estoy escribiendo en mi casa, cómo podés influir en la vida de una persona”, cierra.

Portada de Lámina Once, el decimoséptimo disco de estudio de El Cuarteto de Nos

Entre fines de octubre y principios de noviembre, El Cuarteto de Nos hará una gira por Argentina para presentar Lámina Once. Comienzan el 28 de octubre en Tucumán, el 29 en Córdoba, el 30 en Rosario, el 4 de noviembre en Mar del Plata, el 5 en Bahía Blanca y el 6 en Neuquén. Pero la fecha más importante sin dudas será la de Buenos Aires, el jueves 3 de noviembre en el Movistar Arena.

“Cada lugar al que vamos se transforma en la fecha más importante de la historia de la banda, a nivel cuantitativo. Ese va a ser nuestro show en Buenos Aires con más entradas vendidas, algo raro para una banda con tantos años de carrera. Pero nos está pasando ahora”, analiza el cantante.

