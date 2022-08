Paula Chaves reveló la desopilante pregunta que le hizo Pedro Alfonso cuando se conocieron

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebran su 12° aniversario

La historia de amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso fue quizás una de las más particulares de la farándula. Es que ambos se conocieron doce años atrás en una emisión de Un sol para los chicos, y luego tuvieron un largo coqueteo en los pasillos de Ideas del Sur, donde la modelo brillaba en la pista del Bailando por un sueño y él era un simple productor. Al principio, muchos no creyeron en este amor, incluso trascendió que era solo una puesta en escena para hacerse famosos, pero el tiempo demostró que la relación iba más que en serio: tan es así, que años atrás pasaron por el altar y hoy tienen 3 hijos en común, Olivia, Baltazar y Filippa.

Y este lunes, en el que la pareja cumple un nuevo aniversario, la también conductora decidió utilizar su cuenta de Instagram para publicar varias stories sobre su vida juntos, pero lo que más llamó la atención fue una revelación sobre el primer encuentro que tuvieron. “12 años atrás arrancábamos este hermoso bardo. El 8 de agosto de 2010 nos vimos por primera vez en Un sol para los chicos. Él productor, yo modelo de relleno, y una frase poco común para arrancar una conversación: ´¿Vos sos chueca?´”.

Las stories que Paula Chaves le dedicó a Pedro Alfonso por su aniversario

En tanto, Paula también compartió otras postales de distintos momentos que pasaron juntos, y reflexionó: “La vida nos hubiese juntado igual, en un estudio de televisión o donde sea. Te elijo todos los días, te amo cada vez más”. Además, a modo de broma, compartió la tapa de una revista en la que ambos posaron años atrás, y cuyo título era: “Queremos tener cinco hijos”. “Claramente no hablábamos con conocimiento del tema #unavasectomiaparapepe”,agregó divertida.

Paula Chaves recordó la tapa de revista en la que ambos aseguraban querer tener cinco hijos

Por otra parte, en su feed de esa misma red social también publicó un video en el que se los ve besándose apasionadamente. “Que sea siempre así”, escribió, y recibió miles de comentarios felicitándola, entre ellos los de sus colegas Rochi Igarzábal y Mery Del Cerro.

El video que Paula Chaves le dedicó a Pedro Alfonso por su aniversario

Por otra parte, el último fin de semana Paula también utilizó sus redes, pero en esa ocasión pata comunicar la lamentable noticia de la muerte de su abuelo. “Ya están juntos para siempre”, escribió en sus historias, junto a una imagen en la se veía a su abuelo Kaki junto a su abuela Guingui, fallecida en febrero de este año, junto a los tres hijos que ella tiene junto a Pedro Alfonso. Y agregó un texto que decía: “Me voy a encargar de que sepan que tuvieron a los mejores bisabuelos”. En tanto, agregó otra foto en la que podía vérsela a ella y a su hermana, Delfina, besando los cachetes de su abuelo. El hombre era el progenitor de su padre, Miguel Ángel, y la ex modelo tenía una relación muy afectuosa con él. De hecho, en varias oportunidades había utilizado sus redes sociales para pedir por su recuperación.

Horas más tarde, la ex Súper M reveló la manera y el momento especial en que murió su abuelo. “Y todavía no les conté cómo fue su partida. Como me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben que estaba haciendo yo en ese momento?”, les preguntó la esposa de Pedro Alfonso a sus seguidores. Y luego continuó con una explicación que sorprendió a todos: “Estaba asistiendo a mi primer parto...”.

Cabe recordar que, tal como ella misma contó hace tiempo, Paula decidió estudiar para convertirse en asistente en trabajos de parto. “La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta. Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como Doula”.

