Paula Chaves reveló la manera y el momento especial en que murió su abuelo Kaki

Paula Chaves junto a su abuelo Kaki

Sabía que el desenlace sería inminente. Sin embargo, Paula Chaves no podía siguiera imaginar el momento en que su abuelo Isaac, conocido por todos como Kaki, partiera para siempre de este mundo. Su ídolo y compinche, finalmente, falleció este viernes a la edad de 97 años. Y la conductora lo despidió con una serie de postales y video que compartió en sus redes sociales, dónde además se encargó de explicar cómo fue el momento de su muerte.

“Y todavía no les conté cómo fue su partida. Como me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben que estaba haciendo yo en ese momento?”, les preguntó la esposa de Pedro Alfonso a sus seguidores. Y luego continuó con una explicación que sorprendió a todos: “Estaba asistiendo a mi primer parto...”.

La publicación de Paula Chaves en sus stories para hablar de la muerte de Kaki

Cabe recordar que, tal como ella misma contó hace tiempo, Paula decidió estudiar para convertirse en asistente en trabajos de parto. “La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta. Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como Doula”.

Paula Chaves contó qué estaba haciendo cuando partió su abuelo en Instagram

Al mismo tiempo, Chaves compartió una foto de don Isaac, progenitor de su padre Miguel Ángel, y otra del hombre junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, y le dedicó unas palabras a modo de adiós: “El mejor abuelo del mundo. 97 años de disfrute absoluto. Te despido con whisky y música. Gracias por enseñarme hasta tu último día. Amé haberte cuidado tanto, como vos me cuidaste a mí. Te voy a llevar en mi corazón y en mi piel para siempre. Te amo Kaki”.

El posteo con el que Paula Chaves despidió a don Isaac

Hace apenas unos veinte días, Chaves había compartido una foto junto a don Isaac que le había acercado su hija. “Regalito que me hizo Oli. Piensen cosas lindas de él”, escribió junto al emojie de una vela a modo de rezo. Y luego subió una fotos con las manos del hombre, que estaba peleando por su vida, y agregó: “Más fuerte que el roble mi abuelito. Más ganas de vivir y seguir enseñándonos”.

Paula había hecho un pedido similar para la misma fecha, el año pasado y el anterior. Y siempre se había mostrado agradecida por la buena energía que le mandaban sus seguidores. Es que ella y Kaki tenían una relación entrañable que había quedado en evidencia en más de una oportunidad gracias a los posteos de la conductora. Es más, se los pudo ver juntos en televisión durante diciembre de 2019 cuando ambos participaron en el ciclo “¿Quién quiere ser millonario?”, donde llevaron 750 mil pesos.

“Me vuelve loca. Lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo”, destacó Paula sobre Isaac esa noche junto a Santiago del Moro, conductor del programa de preguntas y respuestas. Y agregó: “Tiene una energía increíble. Lo invitás a comer un asado y viene. Le decís que hay un acto de los chicos en la escuela y no lo duda”.

SEGUIR LEYENDO: