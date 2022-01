Enamorado, Pedro Alfonso le declaró su amor a Paula Chaves en público y cumplió uno de los grandes sueños de su vida

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Una noche en el hotel es la comedia que está en la cartelera teatral de Villa Carlos Paz y que tiene a Pedro Alfonso en el elenco que completan Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Agustín Cachete Sierra, el cordobés Camilo Nicolás, Rocío Igarzábal y Sofía Macaggi.

En la función de este martes, Alfonso recibió la visita sorpresa de su mujer, Paula Chaves, en compañía de sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Pero él redobló la apuesta y fue ella la que terminó siendo sorprendida.

Es que tal como hizo en los comienzos de su relación, Peter apareció en el escenario frente a todo el público interpretando “Tan enamorados”, la clásica canción romántica de Ricardo Montaner, de la misma manera en cómo lo había hecho en la edición 2012 de ShowMatch (El Trece), cuando conquistó el corazón de Paula.

en la función de Una noche en el hotel

Ante el cuadro romántico, el público se emocionó y captó con sus celulares el momento exacto en el que Alfonso emuló aquello que habían visto por televisión varios años antes de casarse y de tener a sus tres hijos. Como broche amoroso final, la pareja se acercó y se dieron un largo beso ante la ovación de las butacas.

Un rato más tarde y con la sensibilidad a flor de piel, Peter le escribió un tierno mensaje a su mujer y a sus pequeños hijos. “Fin de fiesta y sueño cumplido: estar los cinco en el escenario. Te amo, Paula Chaves”, manifestó el productor en sus Instagram Stories, sobre una linda foto de sus hijos durmiendo en el asiento trasero de su auto.

Los hijos de Pedro Alfonso y Paula Chaves, después del romántico momento que vivieron sus padres sobre un escenario en Carlos Paz (Foto: Instagram)

En una reciente charla con Teleshow, Paula reveló que con Pedro tienen “reuniones de dirección técnica” con frecuencia. ¿De qué se trata? “Así le decimos a las charlas que Pedro y yo tenemos para recalcular asuntos de la paternidad”, dijo ella. Y ejemplificó: “Es más o menos así. ‘A ver, Oli: ¿Cómo la ves?’. ‘Tema dormida: ¿qué te parece? ¿Sigo con Filipa y vos con Balta?’. Nada está bien o está mal en la crianza. Todo es un intento. Y nosotros intentamos. Nos consultamos. Analizamos, hablamos mucho. Como lo hace cualquier otro equipo, porque eso somos. Y lo peor es que cuando salimos solos (mensualmente), de repente nos damos cuenta de que seguimos hablando de ellos. ¡Pepe, ya no sé qué hacíamos cuando éramos jóvenes!”, dijo con gracia.

Eso le dio el pie a Chaves para recordar la anécdota del último intento de “bolicheada” de la pareja en ocasión de un cumpleaños de su amiga María del Cerro. “Gordi, ¿vamos?”, preguntó Paula. “No, gorda... Sabés que estas cosas me hacen muy mal. No me lo pidas, sufro...”, respondió Pedro. “El es fóbico social. Vergonzoso como Baltazar, que en cada reunión se pasa 20 minutos agarrado a mi pierna, pero al minuto 21 se suelta y es el rey de la fiesta. Pepe es tal cual. No sé ni cómo logré arrastrarlo hasta el lugar y después no pude sacarlo. Lo vi arengando, con la camisa desabrochada y el fernet bien arriba. El alma de la fiesta. El ser más gracioso”, describió Chaves. “En un momento le pido a Zaira (Nara): ´Tengo que volver a darle de comer a Filipa, por favor, traételo´. A las dos de la mañana me suena el teléfono: era ella, desesperada. ‘Te juro que no puedo sacarlo de la pista´. Lo escuché entrar recién a las seis y media de la mañana. ´¡¿Cómo volviste?!´, le pregunté. ´Me trajo Lali (Espósito)´. Sí, me lo dejó en la puerta”.

