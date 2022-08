La conmovedora historia de Clara Salguero, la periodista que conoció a su hermano después de 50 años

Clara Salguero contó cómo conoció a su hermano luego de muchos años (Video: "América Noticias Mediodía")

Este lunes, se vivió una emisión muy especial en América Noticias Mediodía. Es que la periodista Clara Salguero, que es la especialista previsional del noticiero, sorprendió al contar su fuerte historia de vida luego de conocer a su hermano después de muchos años.

“Es una historia de cuatro hermanos, de dos matrimonios distintos de mi papá: ellos, los mayores, del primero, nosotras dos de la segunda unión. Con un denominador común: un padre que abandona”, comenzó relatando. Y detalló: “En ese abandono, mi padre no alianza a los hijos, no los relaciona. Pero no fue una historia que se ocultó, siempre supimos que teníamos hermanos y ellos sabían que tenían hermanas. Pero a veces los padres se equivocan, y algo que debía ser natural, una familia ensamblada, se desunió”.

En tanto, explicó cuándo se dio el encuentro: “Los conozco a mis hermanos teniendo más de 50 años. Uno tenía 74 y otro 76″. Sin embargo, contó cómo fue que se enteró de la existencia de ellos, cuando era apenas una niña. “Yo tenía 10 años, me lo contó mi papá. Cuando él deja Italia y se viene para la Argentina, mis hermanos tenían dos años uno y, el que falleció hace poco, tenía solo seis meses”. “Pero cuando me entero, la vida pasa y en el transcurrir mis padres se separan y él decide volverse a Italia, donde había nacido. Allí él fallece, también muere la madre de mis hermanos y mi mamá. Yo pensaba en ellos, que sería de sus vidas, pero era un pensamiento que dolía, entonces decidí que la vida era ésta, mi hermana con la que crecí”, siguió.

“No tocamos más el tema y un día, el 21 de julio del año pasado estaba en este estudio y veo el celular y mi hijo mayor me dijo que salga del aire, que tenía que decirme algo muy importante. Entonces me cuenta que había un señor en la puerta de casa que dice que mis hermanos me estaban buscando en una red social. Las redes que suelen ser tan hostiles, a nosotros nos ayudó”, profundizó. Y reveló lo que sucedió después: “Resulta que mi hermano más chico se entera que le queda muy poco tiempo de vida, y en ese momento le dice a una de sus hijas y a mi otro hermano, el mayor: ´Yo quiero encontrarlas´”. Como era muy difícil que eso ocurriera, él escribe una carta y le dice a su hija que nos la entregue por si el resto de la familia nos termina encontrando después”.

Una de las fotos del encuentro de Clara Salguero con su hermano mayor (Captura: América)

Lo cierto es que Salguero le avisó a su hijo que le de su celular al señor que estaba en la puerta de su casa, y entonces la contactó, convirtiéndose un nexo con sus hermanos mayores. “A la mitad de la tarde había aparecido familia por todos lados, estaban todos emocionados”. “Pero mi hermano estaba internado, entonces su hija buscó en la computadora imágenes mías y de mi hermana, y se fue al hospital. Le mostró las fotos y él se puso a llorar porque nos reconoció. Lo presintió, le habrá pasado lo mismo que nos pasó a nosotras, que teníamos fotos de ellos de chicos, y ellos tenían nuestras. Es el milagro, la fuerza de la sangre”.

Entonces, mientras él continuaba internado, aceptó tener una videollamada con Clara y su hermana. El nos encuentra un 21 de julio y fallece el 23 de agosto. Y el mayor toma la decisión de poner una fecha para encontrarnos los tres, en realidad los cuatro, porque el menor también estaba de alguna forma: viajaron sus hijos en representación de él”. “Fue un año largo, en el medio la pandemia, ya teníamos el antecedente que mi otro hermano no iba a llegar al encuentro y bueno....se dio”.

“Es la imagen de la reconciliación, de la paz, porque lo que nosotros necesitábamos era la paz, tuvimos los cuatro muchos años de vacío(...) Nos encontramos cuatro seres humanos que tratamos de ser buenas personas, buenos padres y madres. Nuestras madres nos criaron solas y siempre nos acompañaron”, cerró conmovida.

