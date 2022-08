Wanda Nara llegó a la Argentina y enfrentó los rumores de una crisis con Mauro Icardi

Este lunes, Wanda Nara llegó a la Argentina, luego de disfrutar unas vacaciones en Europa con su hermana, Zaira Nara. Apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza, la empresaria charló con los periodistas sobre diversos temas, como los rumores de una crisis matrimonial con el jugador de fútbol Mauro Icardi.

“¿Estás bien con Mauro?”, le preguntó un cronista del ciclo Socios del espectáculo (El Trece). “Sí, todo bien”, se limitó a responder mientras llevaba un carrito con muchas valijas. En esta oportunidad, la modelo estaba acompañada por su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios.

Ella realizó esta escapada para cumplir con compromisos relacionados a su participación en el nuevo ciclo ¿Quién es la máscara?, el big show musical de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro. En este formato que es un éxito en el mundo diversas celebridades ocultan su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. De esta manera, compiten, desplegando su destreza musical.

Según trascendió hay posibilidades de que la China Suárez se sume a este programa como invitada, ya que está dando sus primeros pasos como cantante. De esta manera, Wanda podría tener un cara a cara en la pantalla chica con la actriz que tuvo un affaire con el padre de sus dos hijas.

“Sabés que debajo de la máscara puede aparecer cualquiera”, señaló el periodista. Rápidamente, Nara le contestó: “Yo no puse ninguna condición, vamos a ver a quién me pusieron”. El cronista agregó: “Porque la China sacó un disco y parece que está convocada”. “Mirá que bien. Me alegro por ella...”, le respondió la modelo, con tono irónico.

También le consultaron sobre un llamativo episodio que ocurrió en Ibiza cuando se encontraba en un recital de Ozuna con su hermana y algunos amigos más. En el video que grabó la modelo durante el show y luego subió a las redes, un joven llamado Eddie Rodríguez se acercó a la empresaria y le dio un beso en los senos.

Wanda Nara compartió un video en el que un hombre le besó el escote

Además, él intentó convidarle a Wanda un sorbo del trago que estaba tomando, y ella se resistió mientras su hermana le gritaba: “¡No lo tomes!”. Lo cierto es que, al ver que la empresaria seguía grabando el momento, Zaira le advirtió: “¡Borralo, borralo!”. Pero ella no le hizo caso y siguió bailando mientras fumaba un cigarrillo electrónico.

“Es un amigo, trabaja con mi hermana”, explicó sobre Eddie Rodríguez para minimizar el tema. También le consultaron sobre una fuerte reflexión que hizo en sus redes luego de que recibiera cuestionamientos sobre unas fotografías que le sacaron en las playas de Ibiza. “Estás un poco intenso, ¿me dejás pasar?”, se quejó Wanda con el movilero de Socios del espectáculo y se subió a un vehículo sin querer dar más declaraciones frente a las cámaras.

Las fotos de Wanda Nara en la playa de Ibiza (The Grosby Group)

“Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, había expresando Nara en sus stories respecto a las imágenes que se publicaron de ella en bikini. Además, manifestó: “Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables”.

“Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura”, siguió. Por último, concluyó: “En fin...¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

