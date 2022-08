Mauro Icardi publicó un contundente video en medio de los rumores de divorcio con Wanda Nara

El video de Mauro Icardi luego de que se filtrara un comentario de Wanda Nara sobre su supuesta separación (Instagram)

“Me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio”, se escuchó en la voz de Wanda Nara y otra vez todos los focos apuntaron a su relación con Mauro Icardi. Mientras la empresaria pasa sus primeras horas en Argentina en un profundo hermetismo, el futbolista volvió a expresarse en sus redes sociales desde París, donde define si seguirá vistiendo la camiseta del París Saint-Germain o llevará sus goles a otro destino. Ante las versiones de una crisis que parece definitiva, el rosarino se manifestó con un terminante video en su Instagram.

Durante la mañana, Mauro había intentado dispersar las versiones con un singular mensaje: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón. Mas tarde, subió otra historia con la nueva versión de sus botines con un detalle clave: llevan impregnados el nombre “Wanda 10″ en uno de sus costados, además del nombre de los cinco hijos que tiene Nara (Valentino, Benedicto y Constantino de su relación con Maxi López y Francesca e Isabella con Icardi).

Mauro Icardi volvió a poner una foto con Wanda Nara en su perfil de Instagram

Ahora, el rosarino se expresó nuevamente en las redes con un mensaje más contundente. Lo hizo con un montaje de fotos y videos de alguna de sus vacaciones junto a su esposa. Allí se ve a Wanda reposando en un atardecer paradisíaco junto al mar, a un bote navegando por altamar y una imagen de un apasionado beso. Y elige para manifestarse una voz en off que resume su postura ante la situación

“Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras que esas personas pasan el tiempo chismeando tus viajes, tus logros y tu vida amorosa, tú sigues siendo real, y eso les duele. Les duele que te quieren ver mal y cada día, Dios te bendice”, dice el relato. “Que discurso tan acertado”, escribió el futbolista acompañando el posteo y junto una serie de emojies: unas manos aplaudiendo, el nombre de su esposa junto a un corazón y un tigre, el tatuaje que lo acompaña en su espalda. Además, el futbolista volvió a poner una foto junto a Wanda en la red social, donde tiene casi ocho millones de seguidores. Previamente había elegido una foto propia de chiquito, en uno de los primeros indicios de que la cosas entre ellos no estaban demasiado bien.

El primer posteo de Mauro Icardi luego de los rumores

¿Y Wanda? Por ahora, no se manifestó públicamente ni ante la prensa ni en su redes sociales luego de la viralización del audio. Por estos momentos, permanece en su lujoso departamento del Chateau Libertador, a la espera de firmar algunos compromisos comerciales con Telefe, que la tendrá como una de las jurados del big show ¿Quién es la máscara?, conducido por Natalia Oreiro.

Hasta ahí la historia oficial. Sin embargo, ayer se filtró en LAM (América) un mensaje entre Wanda y una empleada suya con la que tendría un aparente conflicto y donde le revela de los motivos de su estadía en Buenos Aires. “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

El audio en el que Wanda Nara habla de su separación (LAM. América)

Según pudo saber Teleshow, en las próximas horas Wanda regresará a Paris por unas semanas -viaje que muchos aseguran que es para terminar definitivamente su relación con Icardi -y a fines de agosto se instalará en la Argentina para comenzar las grabaciones del ciclo televisivo al que fue convocada en Telefe. Incluso, trascendió que la mediática se quedaría por tiempo indefinido en el país junto a sus hijos, a pesar de que Icardi seguirá en el fútbol europeo (aún no tiene definido si en el equipo parisino o en otro club).





SEGUIR LEYENDO: