Tiene 18 años e impresionó al jurado de Canta Conmigo Ahora con su contundente interpretación de un tema de Memphis la Blusera: el video

Magalen En Canta Conmigo Ahora

89 de los 100 integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora no lo dudaron y apretaron el botón para cantar con ella. Magalen tiene 18 años, es de Tucumán y dejó a todos con la boca abierta con su interpretación de “La Bifurcada” de Memphis la Blusera a la que le hizo “unas modificaciones en la letra”.

“Me voy con mi amiga... soy feminista perdida, mis modernos inventos, que no son puro cuento”, alteró algunas partes de la canción que entonó con una particular voz y potencia, alzando los brazos y demostrando que aunque no lo conocía, ese escenario podía ser suyo.

Su nombre real es Magdalena Martínez, pero a la hora de cantar se hace llamar Magalen. “Soy de Tafí Viejo, Tucumán, quiero mandarle un saludo a la gente que me acompaña desde ahí”, se presentó y contó su relación con la música: “Tego 18 y empecé con el tema del canto desde bebé, mi papá me hacía dormir con una canción hermosa, “Never Surrender”, y desde ahí siento que empezó todo. Me apasiona mucho más el rock”.

@magalen.martinez

¿Qué significa para ella cantar? “Es difícil de describir con palabras las emociones que siento y que me gusta transmitir”, dijo un tanto emocionada segundos antes de ingresar al escenario.

“Esto es increíble, impagable, un sueño, estoy muy feliz y les agradezco a todos y todas, espero que les guste mucho y canten conmigo”, dijo ante los 100 músicos que integran el prestigioso jurado y comenzó a sonar la pista. Apenas empezó a entonar “Si, te vas... no, no me voy a amargar” comenzaron a aparecer las luces amarillas de aquellos que habían apretado el botón para cantar con ella.

“Sos una artista tremenda, no importa lo que pase, todo es camino recorrido y todo suma, vos ya sos una artista y una de la música puede vivir de muchas ramas” Mari Pertiaci. Chapu Papap Rock destacó su personalidad a la hora de comenzar su tema y siguió: “Tenés el mundo per delante”. “Pudiste hacer tu versión y eso es lo que mpás me gustó”, dijo Aaaron. Luego Anita Co la definió como una “artista del carajo” y bromeó: “Me da envidia, no sé si sana o qué, no te olvides nunca de esta noche que es un antes y un después”.

Magalen En Un Show En Tucumán

Emocionada hasta las lágrimas por las palabras del jurado, recordó a su tío: “Estoy feliz, les agradezco a todos y todas y tiene que ver con la frase de una persona muy importante para mi, mi ángel, que decía que ser feliz tiene que ser siempre la meta, busquen siempre su felicidad porque es lo que nos queda y es el objetivo que tenemos que tener”.

Luego, su papá, Mauricio, también habló: “Creía que me iba a desmayar de las lágrimas, esta gente maravillosa que está ahí arriba tiene una energía, son unos grandes y esto te lo merecés hija, no tenés otro lugar, ese es tu hábitat”.

“Increíble que una chica de 18 cante así, ¿no Puma?”, preguntó Tinelli y Rodríguez contestó: “Aquí viene el paquete completo, que te levanta de la silla como un resorte, tiene carisma, figura, interpretación, voz, danzaste el escenario como una profesional, o sea que estás completa, te felicito”. Y Coti sumó: “Me arrodillo, tiene la vida por delante, una cosa impresionante, estoy con la piel de gallina, emocionado y no tenés techo”.

“Nos sorprendiste, no tiene palabras, la rompés, sos una bestia lo que transmitís y no pares nunca porque sos enorme”, dijo Cande Tinelli y L-Gante cerró: “Vi una artista, me gustaría escuchar un disco de ella, me descargaría sus canciones”.

SEGUIR LEYENDO: