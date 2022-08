Mandy Moore, de This Is Us, reveló el trastorno que condicionará su segundo parto

Mandy Moore contó por qué su embarazo es de riesgo

Mandy Moore nos robó el corazón a todos con su participación en This is us, donde interpretó a la entrañable Rebecca Pearson. Si bien la actriz y cantante ya venía haciendo innumerables trabajos en el mundo del espectáculo, el mayor reconocimiento internacional le llegó con este papel. Lo cierto es que ya cosecha millones de fans alrededor del planeta y, aprovechando su masiva popularidad, es que también la utiliza para visibilizar algunas cuestiones importantes sobre la maternidad.

Casada desde 2018 con el músico Taylor Goldsmith, Mandy ya es madre de August -que nació en febrero de 2021- y ahora está por dar a luz a su segundo hijo. En este sentido, hace algunos días contó en una entrevista que estaba obligada a parir sin anestesia debido a que tiene una enfermedad autoinmune que se lo impide. “Tengo muy pocas plaquetas para poder recibir la anestesia epidural”, explicó en diálogo con Today Parents. Y agregó, sobre la experiencia de su primer parto: “Fue horrible, pero puedo hacerlo una vez más, puedo escalar esa montaña de nuevo”.

Mandy Moore brilló junto a Milo Ventimiglia en This Is Us

Por si fuera poco, su embarazo también es considerado de riesgo debido a esta enfermedad, ya que existe un riesgo de sangrado mayor en el momento del parto, tanto si fuera vaginal como cesárea. Entonces, debe estar muy pendiente para saber si sus niveles plaquetarios están estables o no, para lo cual se debe realizar frecuentes análisis de sangre.

Lo que tiene Moore se denomina púrpura trobocitopénica inmune, que es un trastorno ocasionado por los bajos niveles de plaquetas (fragmentos de células que ayudan a coagular la sangre), en el que aparecen moretones o sangrado en el organismo. Una persona con PTI no debe tomar ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o warfarina; porque estos medicamentos alteran la función plaquetaria o la coagulación sanguínea y ocasiona más sangrado.

En tanto, y para cuidar su salud, es que Mandy decidió dar por terminada antes de lo previsto la gira con que venía presentando su último álbum, In Real Life. “Resulta que estar en un set está muy lejos de estar en un autobús de gira. Era como intentar dormir en una montaña rusa de madera. Fui tonta y pensé: ‘Si lo hice antes, puedo hacerlo de nuevo’. Pero cada embarazo es diferente. Esta vez, además, tengo que cuidar y ocuparme de un niño pequeño. Tenía miedo de afectar negativamente a mi bebé por nacer y su crecimiento”, había dicho en aquella entrevista.

La historia de amor con su marido es bastante particular. En 2015, ella escuchó en la radio la banda Dawes, que su actual pareja fundó con su hermano, y luego se enteró de que iban a sacar un nuevo álbum. Luego, Mandy publicó una foto de la portada del álbum All Your Favorite Bands, y etiquetó en ella a la banda. Goldsmith encontró el mensaje y le habló. Después, comenzaron un intercambio de mails que terminó en una primera cita. En septiembre de 2020, Mandy había anunciado su primer embarazo. Publicó tres fotos de ella y su pareja acunando su incipiente panza, con la leyenda: “Baby Boy Goldsmith llegará a principios de 2021″

