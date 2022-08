Mónica Farro vende sus muebles para mudarse: los precios, desde una bicicleta fija y un sillón, hasta apliques de techo

Mónica Farro

-Sillón cama: $70.000

-Apliques de techo, x dos: $8.000

-Bicicleta fija: $40.000

-Juego de mesa de 1,80 x 0,80 y seis sillas: $30.000

Y así, la lista sigue. Son algunos de los productos que Mónica Farro promociona y vende a través de sus estados de WhatsApp y cuyas capturas Ángel de Brito mostro en LAM. Es que la uruguaya se muda y tiene previsto cambiar varios de los muebles en su nuevo hogar.

En las capturas, se puede ver que además de mostrar las fotos de los productos y los precios, en muchos casos agrega una breve descripción, que incluye material o medida del producto.

Mónica Farro vende sus muebles (Foto: captura América)

Mónica Farro vende sus muebles (Foto: captura América)

Mónica, que hace unos meses participó de El Hotel de los Famosos y se tuvo que ir por una lesión, no es la única figura famosa que vende cosas para tener más lugar y también para juntar algo de dinero extra. En abril de este año la panelista de Bendita, Alejandra Maglietti, sorprendió al vender hasta ropa interior. Además, promocionó zapatos, pañuelos, camisas, remeras y pantalones en un rango de precios que van desde los 1100 hasta los 15 mil pesos. Asimismo, la modelo se encargó de aclarar en cada ítem si presenta algún detalle o marca por su correspondiente uso. De todos modos, se trata de ropa usada aunque en buen estado.

Quien con la meta de irse a vivir a Estados Unidos también puso cartel de venta a sus pertenencias fue Ivana Nadal. Como si se tratara de gran feria americana virtual, la conductora ofrece desde una heladera retro y un sommier de última generación a muñequitos de Playmobil a 10 mil pesos y vasos de cerveza. Además de las fotos, publicó el precio y las medidas, para despejar todas las dudas.

También puso a la venta tres tipos de sillones -con precios que oscilan entre los 40 mil y los 120 mil pesos-, un juego de living de exteriores a 40 mil pesos y una cómoda en estilo rústico a 35 mil pesos. El producto más caro es un sommier queen que tiene un año de uso, cotizado en 150 mil. Además publicó ropa y carteras.

En junio del año pasado Mónica Farro se separó del personal trainer Leandro Herrera, con quien estuvo seis años en pareja. “Debido a las constantes preguntas de la prensa, les comento que estoy separada hace más de un mes con mi ex marido, con el divorcio en proceso de la mano de mi abogado Ignacio Trimarco. Me tomo el tiempo de informarles ahora porque son temas sensibles que llevan procesos. Quería que se enteren por mí, gracias a todos por preocuparse”, contó en ese momento a sus seguidores.

(Maximiliano Luna)

Mónica y Leandro se casaron el 16 de agosto de 2019 en el Registro Civil de la Avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano. Un año y medio antes, él le había hecho la propuesta en medio de una crisis, cuando la sorprendió en medio de Algo para contar, el programa de radio que conducía por AM 1300, con un anillo de compromiso y una propuesta de matrimonio. La boda quedó en suspenso hasta que ante un nuevo pedido más formal.

En junio de este año ingresó con el Turco García a El Hotel de los famosos pero luego de muy pocos días y en plena competencia, se lesionó y se tuvo que ir con dolor del juego. “Todos los desafíos son un nuevo comienzo, así que siempre hay nervios antes de comenzar; la semana pasada jugué todos los días y ahora hace varios días que no juego”, había dicho antes de comenzar la posta.

Un error al bajar de un tronco la hizo caer con todo su peso sobre el pie derecho. Inmediatamente empezó a gritar sin parar, y los conductores le pidieron a todos que frenaran. “Hizo un crack horrible, y lo único que pensé en ese momento es que me había fracturado el pie”, reconoció la vedette detrás de cámaras. Luego de que se confirmara que se trataba de un esguince, se despidió: “La verdad que me pone feliz que no tengo fractura y que no va a ser un proceso de recuperación de meses, pero también me da bronca que me pase esto a mí”.

SEGUIR LEYENDO: