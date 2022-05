“This Is Us”: una despedida a la altura de una serie que movió todas las fibras

"This Is Us": así reflexionaban los actores sobre lo que sería la temporada final de la serie. (Star Plus)

Terminó. Luego de seis temporadas se emitió el capítulo final de This Is Us y todavía no podemos creerlo. Los fans quedarán con ganas de más y con una sensación de que nos faltó uno más. Las lágrimas derramadas nunca serán suficientes, siempre habrá lugar para más. (ALERTA SPOILERS).

El episodio final se llamó “Us” (”Nosotros”) y comenzó con el funeral de Rebecca. Todos tuvieron la opción de brillar. El capítulo comenzaba como un día cualquiera en el que Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) amanecían juntos en la cama cuando los chicos estaban entrando en la adolescencia. Era un día como cualquier otro pero como siempre en This Is Us, especial. Porque todos los días son especiales cuando hablamos de la familia.

Rebecca y Jack se despiden para siempre. (Star+)

“Se trata de un día especial en el pasado de esta familia, y sus cosas simples y pequeñas, mientras la familia adulta entierra a su madre. Será un episodio muy simple y tranquilo después de uno muy grande y ruidoso”, así lo definió Dan Fogelman, creador de esta maravilla.

La genialidad de este comienzo va de nuevo al final de la vida de Rebecca en aquel vagón de cola que vimos en el episodio anteúltimo llamado “El tren”. Allí los dos comparten la cama de nuevo y Jack tranquiliza (como siempre) a Rebecca, quien tiene miedo a morir y dejar a sus hijos: “ Cariño, lo hicimos bien. Lo hiciste muy bien”, le dice Jack a su esposa que pronto lo acompañará en este viaje final.

Randall, Kevin, Kate y Beth. Los cuatro que nos hicieron conmover. (Star Plus)

Y así volvimos al momento en que Jack les enseña a los hijos varones a afeitarse, o cuando Rebecca tranquiliza a Kevin y le pide darle un beso en el instante en que todos juegan a ponerle la cola al chancho. Porque This Is Us se trató de retratar momentos, aquellos cotidianos para nada extraordinarios que son los que marcan nuestra existencia.

Mientras tanto, Randall se entera que será abuelo de un nieto varón que tendrá su hija Deja y recuerda cuando William, su padre biológico, le hablaba de la maravilla de ser abuelo. Y la noticia de que usarán el nombre de William para el bebé en camino, como Kate usó el de Jack para su hijo mayor.

La familia unida con los chicos pequeños. (Star Plus)

La unión de los Big Three con el canto/verso que les había enseñado su padre cuando eran chicos, mientras se golpeaban el pecho, queda sellada en los escalones de la cabaña donde vivieron y pasaron tantos recuerdos. Nunca se separarían y así se lo prometen.

“Quedaban tantas cosas que quería hacer con ellos” , le dice Rebecca antes de morir en el tren a Jack. “Lo harás”, le responde Jack. “Es difícil explicarlo, pero vas a hacer todas esas cosas con ellos. Tú estarás allí”, le dice mientras ella le aprieta la mano de la misma manera que lo hizo con Randall antes de morir.

Una de la relaciones más bellas: Randall y Rebecca. (Star+)

En nuestros corazones quedará la dulzura de Rebecca, las lecciones de vida del mejor padre de ficción como lo fue Jack. Las dudas de Randall con sus lágrimas. El desparpajo de Kevin con sus idas y venidas. Las inseguridades y calidez de Kate. La solidez de Beth. Nadie pasa por This Is Us sin que nada le suceda. Porque esta serie creada por Fogelman siempre fue más allá de lo que nuestra sensibilidad pudiera soportar. Y cuando pensábamos que ya no había más pañuelos que pudieran albergar nuestras lágrimas, una nueva caja aparecía para poder seguir emocionándonos.

Una escena final en la que Jack mira con ternura a la familia mientras termina sonriendo a Randall adolescente, es el final perfecto para una de las grandes series de los últimos tiempos. Una parte de nosotros se va con Rebecca, esa mujer que se sobrepuso a todo, con el sensible y padrazo de Jack, y con cada uno de los Big Three. Porque acá no hubo un protagonista central y otros secundarios. Porque se contó la historia de una familia. De la tuya, de la nuestra, la de un amigo, la de todos.

Los amados "Big Three". (Star Plus)

No te queremos despedir pero debemos hacerlo. Con un nudo en la garganta y con los pelos erizados. Con los anteojos empapados y la cara desfigurada de tanto llorar. Esperamos volver a encontrarte en algún spin-off. O tal vez no. Ya fue suficiente. Pero no te vayas, no así, no tan rápido, que nos queda más cosas por explorar, más vínculos que resolver, más amor para dar. Ya vendrán los tiempos de nuevas noticias y posibles derivaciones. Mientras tanto, superemos la abstinencia que genera el final de una serie, una de las que marcan a fuego el alma; el corazón; el cuerpo; la vida.

Gracias y adiós This Is Us.

