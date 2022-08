Estefi Berardi reveló cuánto le costó congelar óvulos: “Lo pagué en cuotas”

Estefi Berardi contó cuánto le costó congelar óvulos: "Lo pagué en cuotas"

El martes Estefi Berardi se ausentó en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine. Al día siguiente se reincorporó y mantuvo una distendida charla con la conductora sobre el especial motivo por el que no pudo asistir al programa. La panelista reveló que comenzó un tratamiento para congelar óvulos, y explicó de manera detallada cómo fue el proceso y los costos que implica.

Berardi contó que le consultó a Alejandra Maglietti, y que fue su consejera en todo momento para orientarla. “Lo cuento porque ella lo dijo en su momento, pero estoy fascinada con la ciencia y las posibilidades que nos da”, aseguró en un comienzo. Luego aclaró que fue a hacerse un electrocardiograma, uno de los estudios básicos que le pidieron para analizar su condición física antes de avanzar con el procedimiento. “Es la forma de, si queremos ser mamás en un futuro, poder programar ese deseo; en mi caso no siento que sea ahora porque estoy con mucho trabajo, pero sí es algo que me gustaría más adelante”.

“Tal vez no los use, no es que sí o sí los tenés que usar, pero los tenés que seguir manteniendo”, explicó. Durante la conversación también participo su compañero, Sebastián Pampito Perelló Aciar, quien le preguntó cuánto dura el procedimiento, incluyendo la preparación previa. “La toma de los medicamentos que hace que se agranden los ovocitos, la punción, las ecografías, en total, puede durar entre diez y veinte días, según el cuerpo de cada una”, contó.

Estefi Berardi explicó los costos de la congelación de óvulos y los detalles del procedimiento

A su vez, reveló que ya comenzó el proceso y relató su experiencia: ”Estoy tomando unos medicamentos y me estoy dando unas inyecciones, aunque hay una pastilla particular que no la tomé porque da sueño, así que esa la tomo al llegar a casa; pero me estoy preparando. Y tampoco sé cuándo va a ser porque la médica te va haciendo controles. Tengo que ir cada tanto y me hace ecografías para detectar el momento más óptimo”, sostuvo. Y agregó: “Lo arranqué hace poquito, y el tratamiento me hincha la panza, tengo como una pequeña inflamación”.

Además anticipó que tendrá que faltar otro día más al programa, y será cuando realice la punción, debido a que requiere reposo de al menos 24 horas. “En el momento de la intervención te sedan, no podes manejar, tenés que ir acompañada, pero dura 15 minutos y después sentís como si fuera un dolor premenstrual”, aclaró. Sobre el final recomendó que cada mujer se asesore en distintas clínicas, y reveló cuánto cuesta actualmente para que tengan algunos números de referencia.

“El monto es en dólares, que es al oficial igualmente y eso hace la diferencia, pero también lo podés pagar en pesos, y en este centro al que fui yo había tres cuotas sin interés”, comentó. “El precio total sin la medicación es de 800 dólares, y eso te incluye un año de mantenimiento”, detalló, y aclaró que una vez que se vence ese plazo anual, la renovación para mantener cada año el banco de óvulos congelados cuesta 300 dólares.

“La medicación se paga aparte, que es cara, porque sale alrededor de 140.000 pesos, las jeringas y las inyecciones”, explicó. También remarcó que no existe un límite de tiempo para conservar los óvulos, y que eligió esta alternativa para preservar su fertilidad a futuro. “Estoy en pareja, pero no es el momento y sé que quiero ser mamá más adelante, pero todavía no sé cuándo vamos a tener hijos”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: