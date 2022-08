El fuerte enojo de Tamara Báez luego de que una jurado se le declarara a L-Gante en Canta Conmigo Ahora

La furia de Tamara Báez luego de que una jurado se le declarara a L-Gante

L-Gante volvió a la televisión como jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality conducido por Marcelo Tinelli. En su debut, el cantante de cumbia 420 generó revuelo entre sus colegas, incluso quedó sorprendido cuando Ana Devin le declaró su admiración y amor frente a las cámaras.

“Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante”, confesó la artista en un divertido ida y vuelta con el conductor. “¿Te gusta?”, quiso saber Marcelo. “Un montón de cosas me pasan...”, le respondió Devin, sonrojada e inhibida. “Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...”, admitió.

Tamara Báez y L-Gante

Luego, el presentador fue a buscar a Elián Valenzuela para saber qué opinaba sobre los dichos de la jurado. “Vos no digas nada que yo te lo dije, eh”, le dijo en tono de broma Marcelo. “Shhhh, que después me esperan con el cinto”, le respondió el joven en voz baja y despertando las carcajadas, por la referencia a su vínculo amoroso con Tamara Báez, su pareja y la madre de su hija Jamaica.

Este miércoles, la periodista Paula Varela contó en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) que Tamara estaba furiosa con Ana por coquetear con el músico. “Veíamos que la jurado le tiró los perros a L-Gante y a Tamara no le gustó nada, me dijo que le pareció una desubicada”, manifestó la panelista en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Luego, agregó: “Le pareció que era correcto que de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido”.

En el estudio se encontraba Ale Paker, otro de los jurados del reality, que aprovechó para defender a L-Gante. “Él es un señor, yo no lo involucraría a él, creo que entre otros sí hay tensión sexual”, reveló el artista que se ha ganado la etiqueta del “villano” del jurado porque es muy exigente a la hora de evaluar a los diferentes participantes.

Por otra parte, recientemente Tamara cumplió 23 años y organizó un gran celebración para sus amigos y familiares. La joven tuvo una fiesta temática inspirada en las muñecas Bratz, que incluía desde la torta a la decoración y la mesa dulce. De esta manera, pasó un festejo diferente rodeada de seres queridos.

Tamara Báez hizo un cumpleaños temático

En sus redes sociales, Báez compartió imágenes y videos de su cumpleaños en el participaron su novio Elián y su hija Jamaica, de diez meses. “Siempre Bratz, nunca Barbie”, escribió la joven en tono de humor a través de su Instagram. Además, se sacó una foto adentro de una caja, simulando ser la tradicional muñeca.

“Te amo, mi amor, gracias por todo”, le dijo a su novio, quien se encargó de los costos del festejo. “Amé. No me recupero”, señaló Báez muy emocionada al finalizar el evento en el que pasó un momento inolvidable con su entorno más íntimo.

En esta ocasión especial, el cantante sorprendió a la madre de su hija con un gran regalo y le entregó el auto que ella quería: el último modelo del Fiat 500, negro y con una gran calco en el frente que avisa a qué flota pertenece el vehículo: nada menos que a “La Mafilia”, tal es el juego de palabras que L-Gante y su entorno se adueñó para llamarse a sí mismos, dándose a conocer como una “mafia” unida por sus códigos familiares y de amistad.

