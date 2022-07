Los sugerentes videos de Natalia Borges en medio de los rumores de separación del Pocho Lavezzi

El exfubtolista y la modelo brasileña ya habían tenido algunas crisis en su relación, pero habían apostado a la reconciliación

Ezequiel El Pocho Lavezzi y Natalia Borges dejaron de mostrarse juntos en las redes sociales desde hace algunas semanas, y algunos posteos de la modelo brasileña empezaron a encender las alarmas de una posible ruptura. Lo cierto es que atravesaron varias crisis a lo largo de los tres años que llevan en pareja, e incluso han reconocido en oportunidades anteriores que algunas veces necesitaron de la distancia para decidir cómo continuar con la relación. Sin embargo, esta vez los motivos serían muy distintos a los rumores del pasado.

El jueves el periodista Lío Pecoraro aseguró en A la Barbarossa (Telefe) que el exfutbolista está soltero desde la flamante separación, y luego de este anuncio empezaron a circular distintas versiones de las razones por las que la relación habría llegado a su fin. Horas más tarde Luli Fernández habló del tema en Socios del espectáculo (El Trece), y contó que fuentes del entorno de ambos le confirmaron que están pasando por un momento difícil. En este sentido, repasó las últimas publicaciones que hicieron y los intercambios que tuvieron en la cuenta de Instagram del exjugador de fútbol.

Hace quince días Lavezzi expresó su alegría por la visita de su hijo, Tomás, de 16 años, en Ibiza. “¡Ahora sí!”, escribió en el epígrafe, junto a una foto sonriente acompañado del joven -fruto de una relación anterior con una mujer llamada Débora- y otro muchacho. Borges fue una de las que le dio “me gusta” al posteo, y también comentó: “Ta completo agora né amor? (¿Ahora sí estás completo mi amor?)”. Cabe recordar que el adolescente vive en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo su padre, y juega en las inferiores de Rosario Central.

El Pocho Lavezzi y Natalia Borges atraviesan una fuerte crisis, según informó Luli Fernández en Socios del espectáculo

En cada una de las vacaciones que los acompañó Tomás, la pareja publicó imágenes que daban cuenta de la buena relación que mantenían como familia ensamblada, algo que esta vez no sucedió. “Nunca habían manifestado inconvenientes, pero el desencadenante de esta gran crisis parece ser la llegada del hijo”, reveló Fernández. Y consideró: “Quizás con el devenir de los días algún conflicto se ha generado por la convivencia, porque ella ahora está en Grecia con una de las mascotas que tienen en común, y sin el Pocho”.

En mayo del año pasado habían anunciado su separación en medio de escandalosos dichos cruzados, pero dos meses más tarde se reconciliaron. Teniendo en cuenta que han pasado por otras turbulencias, la panelista eligió la prudencia a la hora de hablar sobre el futuro del noviazgo: “Para mí es más un distanciamiento que algo definitivo, pero últimamente ella subió unos videos que mientras está con El Pocho, no sube; se la ve más diosa que nunca”.

Mientras mostraban en pantalla algunos de los últimas fotos y clips que Natalia compartió en sus stories, Fernánez sumó otro detalle virtual: “Es una bomba, hermosa, y él no le dio me gusta a nada. Aunque no se dejaron de seguir en redes, ella borró algunas fotos de los últimos días”. En cuanto a la posibilidad de que exista algún tercero en discordia, descartó esta posibilidad según las fuentes que consultó: “Se habló de infidelidades, pero a mí me dicen que no tiene que ver con infidelidad en esta oportunidad”.

