Se presentó en Canta Conmigo Ahora con un polémico pasado, dejó en shock a Cande Tinelli y cautivó a Alejandro Paker

La devolución del jurado a Martín Abascal en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

La primera semana de Canta Conmigo Ahora llegó a su fin con un jueves de alto voltaje en la pantalla de El Trece. En una serie irregular de audiciones, con puntajes muy altos y otros a los que los nervios le jugaron una mala pasada, un participante se robó todas las miradas en el programa que conduce Marcelo Tinelli. Se trata de Martín Abascal, un uruguayo que traía algunas historias polémicas en su currículum y que impactó al jurado al punto de acercarse al puntaje perfecto.

El joven de 31 años salió a escena para interpretar “Ahora quien”, de Marc Anthony y se dejó llevar por el clima de la canción para ir levantando la temperatura del estudio. Uno a uno los jurados se fueron levantando, aprobando su actuación y sumando casilleros amarillos en el difícil desafío de acceder al podio, una misión para la que necesitaba 85 votos.

Al finalizar su audición, recibió los aplausos del estudio y el saludo de Marcelo Tinelli, que observó el amplio número de aprobaciones y reparó en una en especial: la de Alejandro Paker. El actor de comedia musical desarrolló un perfil muy estricto, al punto que no se había levantado en ninguna de las presentaciones anteriores. “¡Y Paker se paró!”, coreó la tribuna en modo popular, mientras el aludido con una sonrisa y los ojos algo vidriosos quedó sin palabras.

El uruguayo Martín Abascal interpreta "Ahora quien" de Marc Anthony en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Sus colegas tomaron la posta y fueron elogiando la performance del uruguayo. “Piel de gallina”, “Me recontra emocionó”, “Sos un artista completo”, “Lo mejor que vi en el programa”, se escuchó entre las voces autorizadas. Y entre ellas, sobresalió la de Cristian Castro, que cantó el tema de principio al fin y bajó como pudo la tribuna para darle en persona su devolución: “Te sentí centrado, transmitiste muchísimo, por eso me dan ganas de abrazarte”, cerró.

A continuación, el conductor reparó en que una de las escasas luces rojas brillaba en la posición de su hija. “Cande no se paró”, observó el Cabezón. Pero la joven tenía una explicación. “Me pasó algo muy loco, Cristian me cantaba acá (al oído), vos sabés que yo soy muy sensible, me metí mucho y me colgué. Me olvidé de votar, pero te juro que es positivo”, explicó. A su lado, su novio Coti Sorokin reconoció también haberse dejado llevar por la interpretación, pero a último momento logró apretar el pulsador. “Me encantó, bien elegido el tema. Ahí se ve un artista también, en elegir el tema o saber adaptarte. Parece que fue escrito para él y eso habla bien de un intérprete”, afirmó.

El Puma Rodríguez también tenía algo para decir. “Hay una gran diferencia entre mostrar una voz y la interpretación. La canción tiene presentación, desarrollo y clímax y lo logró perfectamente. Todo el que se pare ahí tiene que entender que la música tiene que transmitir emociones, que te haga parar de la silla, que te erice la piel. Y eso lo lograste”, señaló el venezolano.

Parte del elenco de las revistas de Carmen Barbieri y Santiago Bal en el verano 2017. Abajo, en el centro, Martín Abascal (Verónica Guerman)

Como ocurre a menudo en los certámenes de talentos, mientras cada participante hace de las suyas en el escenario, los internautas stalkean sus redes en busca de información. Y al tiempo que el uruguayo cosechaba elogios y sumaba 95 votos que lo llevaron al desempate que lo depositó en la final, se viralizaba el audio de una escandalosa polémica que tuvo cuando integró una obra con Carmen Barbieri.

La mención es para La revista de Mar del Plata, el espectáculo que dirigió Carmen y que protagonizó su exmarido Santiago Bal en la Feliz en la temporada de verano 2017. Abascal formaba parte del elenco junto a Paola Miranda, Barby Silenzy, Johanna Villafañe y Paquito Wanchankein y su actuación le valió un premio Estrella de Mar en la categoría Revelación Masculina.

Escandaloso audio de Carmen Barbieri contra Gonzalo Abascal que difundió LAM en 2017

Pero al parecer, las cosas no terminaron nada bien entre ambos. Al final de la temporada, el actor denunció un sistemático acoso laboral de parte de su jefa y dio a conocer unos audios que rápidamente circularon en los medios. Se trata de unas conversaciones privadas, en las que Barbieri se dirige al uruguayo como “Enano de m...” o “Te voy a agarrar y te voy a hacer más enano”. Además, según el testimonio de Abascal, lo trataba de “cieguito” bromeando con una afección que tiene en la vista.

Además, el actor le reclamó por un lugar en la marquesina, al advertir que no figuraba su foto junto al resto del elenco y se escuchan algunos pedidos de disculpas de parte de Barbieri. Por ese entonces, Abascal dio su testimonio con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana y aseguró que “al final de la temporada, sentí que haber trabajado con Carmen había sido una crucificción”.

