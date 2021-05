Natalia Borges habló de su separación del Pocho Lavezzi: “Muchas veces es mejor no saber la verdad”

Natalia Borges habló de su separación con el Pocho Lavezzi (Video: Instagram)

El pasado 16 de abril, surgió una polémica entre el Pocho Lavezzi y su entonces novia, Natalia Borges. En ese momento, la modelo brasileña aseguraba que estaban separados, mientras que el ex futbolista sostenía que seguían juntos. “No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegurate que esta persona sea admirable”, decía la foto que compartió ella en sus redes sociales por aquellos días.

Por este motivo, Pía Shaw se comunicó con Borges y leyó el ida y vuelta de los mensajes que intercambió. “Es verdad. Yo rompí. Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada, contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado lo mismo por lo que pasé yo. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho. Yo no soy así”, había dicho ante la consulta de la periodista de Los Ángeles de la Mañana.

Natalia Borges aseguró que se separó del Pocho Lavezzi: "Yo rompí" (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Sin embargo, desde Europa -la modelo estaba en los Estados Unidos- El Pocho Lavezzi sostenía que estaban en pareja y que, por cierto, la amaba. “La verdad que yo no tengo ningún problema con Natalia. Jamás hablaría mal de ella ni creo que ella mal de mí. En el caso de que ella hable mal de mí, yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando. No sé qué es lo que salió”, le dijo el ex futbolista a Yanina Latorre en un mensaje que la panelista leyó ese mismo día en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

“No nos separamos. Es más, la amo”, enfatizó el deportista.

El Pocho Lavezzi negó su separación de Natalia Borges: "La amo" (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Después de tres semanas de la polémica que se desató, Natalia Borges volvió a referirse al tema. Esta vez, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en donde interactuó con sus más de 120 mil seguidores, a quienes invitó a que le enviaran preguntas que ella respondería. De inemdiato, varios usuarios quisieron saber sobre su relación con El Pocho Lavezzi.

“Sí, súper verdad”, respondió cuando le consultaron si estaba separada del ex futbolista que cumplió años el mismo lunes en que ella se mostró activa en las redes sociales. En esa línea, aclaró que no lo llamó ni le envió un mensaje para saludarlo.

“¿Es verdad que aún amas a Pocho?”, fue otra de las inquietudes que recibió, a lo que ella fue contundente: “Me parece que él dice eso, no yo. Pero solamente amor no es suficiente”. Por otro lado, cuando le consultaron si Lavezzi es “buena o mala persona”, la modelo contestó: “Todas las personas tienen cosas malas y buenas, pienso que es un gran jugador”. En ese sentido, destacó qué es lo que más le atrae de un hombre. “Respeto y lealtad. Es muy difícil de conseguir eso ahora”, aseguró.

El Pocho Lavezzi y Natalia Borges confirmaron su relación durante la cuarentena estricta que pasaron en Saint Barth

“¿Vas a contar algún día lo que pasó con el Pocho?”, fue otra de las preguntas que le hicieron. “Verdad, yo quiero hacer eso, pero no sé si quieren escuchar la verdad porque muchas veces es mejor no saberlo”, concluyó Natalia Borges.

A principios de marzo, Lavezzi también había sido noticia por la disputa millonaria con Yanina Screpante, quien fuera su novia durante ocho años, por un lujoso penthouse. “Que se quede con el departamento nunca fue una opción. Ella pretendía quedarse, pero nunca se pidió eso porque nunca estuvo en duda quién era el titular de ese inmueble. Lo que falló la jueza es que ella no tenía derecho ni por los dos años que establece la norma ni por un día”, expresó su abogada Mariana Gallego en Intrusos. Lo que reclama el futbolista es que ella se vaya de la vivienda porque hay “mucha deuda”. “Él no tiene deudas, en tal caso la que tiene deudas con Ezequiel es ella”, agregó.

