Silvina Luna habló de su salud tras su última internación: “Quiero sanar y estar bien”

Silvina Luna estuvo en LAM hablando se su salud (Video: América)

Hace apenas un mes, Silvina Luna tuvo que ser internada una vez más en el Hospital Italiano. Desde hace ya ocho años, la modelo viene luchando contra los problemas de salud derivados de la intervención de glúteos a la que se sometió con el doctor Anibal Lotoki. Y, aunque en esta oportunidad su hospitalización tuvo que ver con una infección provocada por una bacteria, la realidad es que en su caso todo se agrava debido a las complicaciones crónicas que le quedaron en su intento de lograr un ideal de belleza.

Así las cosas, invitada al LAM, la ex participante de El Hotel de los Famosos habló de la demanda en conjunta que le hizo al cuestionado médico junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Y celebró que, tras un largo juicio, Lotoki fuera condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves”. Sin embargo, se quejó que, al día de hoy, el médico siguiera realizando cirugías. “Hay una Ley que pretende inhabilitar las licencias ni bien se encuentran las primeras pruebas de una denuncia, porque en este caso él siguió operando y hubo una muerte de por medio”, dijo en referencia al caso de Cristian Adolfo Zárate.

En relación a los motivos que la impulsaron a recurrir a una intervención estética, Silvina explicó: “Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también en su momento...Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”.

Luna contó que, por entonces, había engordado unos kilos en un viaje. Y relacionó su situación con la de Wanda Nara, que tras ser criticada por sus fotos en bikini sin retoque hizo un fuerte descargo. “Me parece terrible y la banco a muerte”, indicó. Luego lo comparó con lo que ella había vivido de joven. “Psicológicamente todo eso te afecta si vos no tenés una herramienta, trabajás interiormente y estás segura de vos misma. Más siendo chica, todo eso te repercute. Recién después de lo que me pasó yo pude empezar un camino y aprender un montón de cosas”.

Silvina Luna debe someterse a internaciones periódicas de control (Instagram)

Sobre su cuadro de salud actual, Silvina explicó: “Es un problema crónico. Es como una cadena que termina afectando a los riñones. Pero la realidad es que mi cuerpo reacciona todo el tiempo contra eso que yo tengo puesto y entonces me sube el calcio. Así que yo tomo una pastilla para controlarlo, pero cada tanto se desbalancea. Y mis internaciones tienen que ver con nivelar”.

La modelo reconoció que en el reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis se exigió demasiado y su cuerpo se resintió. Pero aclaró: “Esta última internación se debió a que tuve una bacteria. Y, al tener las defensas más bajas, me costó mucho encontrar la medicina exacta como para poder controlarla. Pero ya pasó”.

¿Si existe alguna posibilidad de revertir su situación? “El tema es que yo trato el síntoma, pero la causa no la puedo tratar. Y es como que nunca sabés para dónde se va a disparar. Ni cuando va a empeorar o no. Pero, gracias a Dios, yo estoy muy bien tratada por un grupo de médicos que siempre están investigando. Porque mi caso es bastante particular. Y ahora estoy hablando con unos cirujanos como para ver si se puede extraer el material. No sé si todo o una parte, pero es como una luz de esperanza”, contó.

Y concluyó: “Me movilizó muchísimo todo esto porque es volver a someterme y exponerme. Pero yo quiero sanar, quiero estar bien. Soy una persona joven que siempre va para adelante. Y voy a luchar para tener una vida de calidad”.

