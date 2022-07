Cande Ruggeri reveló que discute con su novio porque él no quiere que le haga un Instagram a su hija

Cande Ruggieri contestó preguntas sobre su embarazo (Instagram)

Desde el preciso instante en el que a su papá “se le escapó” la noticia de que iba a ser abuelo, Cande Ruggeri no hace más que hablar de su embarazo. La hija del Cabezón está transitando el cuarto mes de su gestación. Y, en los últimas semanas, su cuenta de Instagram se plagó de posteos y comentarios relacionados a la beba que espera junto con su novio, Nicolás Maccari, para el mes de enero.

Sin ir más lejos, días atrás la modelo decidió contestar algunas de las preguntas de sus seguidores. Y sorprendió al reconocer que, si bien ella está ansiosa por mostrar a la pequeña en las redes sociales cual si fuera El Rey León, todavía no se pudo poner de acuerdo con su pareja al respecto. “Yo creo que a esta altura saben todo de mí, porque yo trato de mostrarme siempre tal cual soy con mi familia. Así que yo creo que sí”, dijo frente a la consulta de su iba a dar a conocer a la niña cuando nazca. Sin embargo, después confesó: “Es una discusión que tengo con Nico, porque yo quiero hacerle un Instagram ya y él no”.

Sobre el video en el que daba esta respuesta, en tanto, Cande escribió: “De verdad son muy importantes para mí. Me encanta compartir mi vida y que me den tanto cariño a través de sus mensajes, les juro que trato de responder siempre los mensajes directos que puedo. Y sí, seguramente la muestre”. Además, puso un emojie de un pollito, que es como llama ella a su hija en camino.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari esperan una nena (Instagram)

La hija de Oscar Ruggeri también contó cómo se sentía en estos primeros meses de embarazo. “Por suerte estoy bastante bien. Cuando se cumplieron los tres meses ya no tuve más náuseas, que de vez en cuando tenía. También tenía un poquito de asco con algunos olores o comidas. Pero la pasé bastante bien”, dijo. Aunque reconoció que tiene sueño y que está mucho más sensible.

Luego, frente a alguien que le preguntaba sin no exageraba mucho con el embarazo, Cande fue terminante: “No me importa ni me interesa. Solo quiero y acepto buenas energías en este momento tan importante. Voy a subir todo lo que sienta y quiera. ¡Les recomiendo que hagan los mismo! Es hermoso ser fiel a lo que uno piensa”.

Por otra parte, la modelo se sinceró con respecto a si le daba temor engordar durante estos meses. “La verdad que sí, no les voy a mentir. Voy a tener un embarazo, igualmente, sano. Quiero que mi pollita está bien, que se esté alimentando bien. Voy a hacer ejercicio y voy a comer sano, pero me da un poco de miedo”, dijo.

Y aclaró por qué todavía no habían decidido quiénes serán los padrinos de la beba en camino. “Es un tema porque yo tengo mucha hermanas, Nico tiene una. Y tengo mucha gente que quiero. Mi idea era que las madrinas compitan en un juego y que la mejor sea la elegida”, dijo en tono de broma.

Días atrás, Cande se había mostrado completamente emocionada por ver la cara de su hija a través de una ecografía. “¡No paraba de moverse! Salió como la madre, inquieta. Pero qué hermoso momento, no entienden lo lindo que es. Movía los piecitos y las manitos y en un momento saludó”, contó la modelo de regreso a su casa.

SEGUIR LEYENDO: