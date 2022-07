Locho Loccisano habló de su relación con Majo Martino: “Me estoy enamorando”

Aunque Locho Loccisano no pudo consagrarse campeón de El Hotel de los Famosos (El Trece), obtuvo mucha popularidad y muchos lo señalan como el “ganador del público”. Incluso, hoy disfruta de un futuro prometedor en los medios, como jurado del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Durante su estadía en el reality, conoció a Majo Martino y se hicieron muy amigos. Al terminar el programa siguieron viéndose y entablaron un vínculo amoroso. En una entrevista con Intrusos (América), Marcela Tauro le preguntó sobre este romance. “Con Majo estoy bien, bien... estoy muy enganchado”, reveló a corazón abierto.

“Ayer Martín Salwe contó que es distinto el romance con Emily Lucius adentro que afuera”, le dijo la periodista. “Pero lo nuestro fue afuera. Todo se dio cuando terminó el reality”, explicó el flamante jurado de Canta Conmigo Ahora. Cuando Nancy Duré le consultó si estaba enamorado de Majo, él respondió sin dudar: “Sí, me estoy enamorando”.

Locho y Majo

Recientemente, Locho fue invitado al ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) y Carmen Barbieri se animó a darle consejos como si fuera su propio hijo, Federico Bal. “Yo me pongo muy feliz con el éxito de mi hijo y lo mismo le debe pasar a tu mami. Yo la entiendo muchísimo, porque cuando Fede tiene un éxito, o está feliz o está contento en pareja, yo digo: ‘¡Qué bien!’, me siento más contenta que si me pasara a mí. Lo mismo le debe pasar a tu mamá”, comenzó diciendo la conductora.

“Bueno, ahora te voy a hablar como mamá: cuidate, estás lindo. No te acuestes muy tarde, estudiá, trabajá. Sos muy joven, tenés un porvenir, un carrerón que ni te imaginás. No tenés techo”, manifestó la capocómica, que dentro de dos semanas deberá pasar por el quirófano por un problema de salud que le afecta una de sus manos.

“Entonces, dedícate a esto sin abandonar el amor, porque Majo Martino es hermosa. Sin abandonar a tus amigos, pero sí dedícate el 50 por ciento a tu carrera, porque ahora te estás haciendo un piso. Eso es lo que te va a sostener, te va a dar un futuro importante. Te deseo lo mejor, te debo un abrazo fuerte largo. Te quiero, Locho”, cerró Carmen con sus elogios y consejos, lo que provocó la emoción instantánea de Loccisano.

“Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más”, le devolvió Locho con lágrimas en los ojos. “Se emocionó, Carmen”, le indicó Pampito a la conductora, quien hablaba desde un móvil en La Falda, Córdoba, donde está atendiendo otros asuntos laborales.

“¡Hago llorar siempre a todo el mundo! Sos bonito, sos bueno. Si alguna vez sentiste que te hicieron bullying o te destrataron... Bueno, a los nuevos siempre les pasa eso. Entraste a un lugar difícil, lo sabías porque sos inteligente. Y seguramente no debés estar enojado con nadie. Y eso es lo bueno tuyo: tu esencia, lo que te dieron tus padres, y que seguís manteniendo. Te quiero, Locho”, insistió Carmen con las palabras elogiosas. Locho le contestó con humildad: “Gracias, sos un ejemplo y una referente. Te quiero”.

