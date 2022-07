Locho Loccisano se emocionó por un elogio de Carmen Barbieri: “Me cambió la vida para bien”

Locho se emocionó con los elogios de Carmen Barbieri (Video: Mañanísima, Ciudad Magazine

Luego de haber sido eliminado de El Hotel de los Famosos en la última instancia antes de la final, Locho Loccisano se prepara para debutar como jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli y que se estrenará el próximo lunes 25. A raíz de esto y de su reciente explosión mediática, Carmen Barbieri se animó a darle consejos como si fuera su propio hijo, como si le estuviera hablando a Federico Bal.





“Yo me pongo muy feliz con el éxito de mi hijo y lo mismo le debe pasar a tu mami. Yo la entiendo muchísimo, porque cuando Fede tiene un éxito, o está feliz o está contento en pareja, yo digo: ‘¡Qué bien!’, me siento más contenta que si me pasara a mí. Lo mismo le debe pasar a tu mamá”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), ciclo en el que Locho estaba de invitado

“Bueno, ahora te voy a hablar como mamá: cuidate, estás lindo. No te acuestes muy tarde, estudiá, trabajá. Sos muy joven, tenés un porvenir, un carrerón que ni te imaginás. No tenés techo”, comenzó a decirle.

“Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más”, le respondió Locho a Carmen Barbieri ante sus elogios

“Entonces, dedícate a esto sin abandonar el amor, porque Majo Martino es hermosa. Sin abandonar a tus amigos, pero sí dedícate el 50 por ciento a tu carrera, porque ahora te estás haciendo un piso. Eso es lo que te va a sostener, te va a dar un futuro importante. Te deseo lo mejor, te debo un abrazo fuerte largo. Te quiero, Locho”, cerró Carmen con sus elogios y consejos, lo que provocó la emoción instantánea de Loccisano.

“Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más”, le devolvió Locho con lágrimas en los ojos. “Se emocionó, Carmen”, le indicó Pampito a la conductora, quien hablaba desde un móvil en La Falda, Córdoba, donde está atendiendo otros asuntos laborales.

“¡Hago llorar siempre a todo el mundo! Sos bonito, sos bueno. Si alguna vez sentiste que te hicieron bullying o te destrataron... Bueno, a los nuevos siempre les pasa eso. Entraste a un lugar difícil, lo sabías porque sos inteligente. Y seguramente no debés estar enojado con nadie. Y eso es lo bueno tuyo: tu esencia, lo que te dieron tus padres, y que seguís manteniendo. Te quiero, Locho”, insistió Carmen con las palabras elogiosas para Locho, quien devolvió nuevamente con humildad: “Gracias, sos un ejemplo y una referente. Te quiero”, le dijo.

Estefanía Berardi, la otra panelista del ciclo, volvió a remarcar la emoción de Loccisano. “¡Está llorando, pará! Le quiero dar un abrazo, pobre. ¿Por qué te emociona tanto?”, dijo y se acercó a consolar al mediático. “Me emociona porque uno la pelea hace tanto tiempo… Aparte, recién salgo de una experiencia tremenda y fue como otra vida la que se me presentó. Me cambió la vida para bien. Gracias, Carmen. Te quiero. Me da vergüenza”, cerró Locho.

Locho dejó El Hotel de los Famosos: la despedida más emotiva

“Mi rol de excluido conmovió. No pude encontrar el modo de ser aceptado por el grupo. Me vieron triste, dolido, al borde del abismo, pero siempre perseverante, porque jamás admito el ‘rendirse’. Y el público se identificó conmigo. De algún modo sintió que se solidarizaba”, le dijo Loccisano a Teleshow esta semana, respecto a su experiencia en El Hotel de los Famosos, que lo catapultó a este momento que está viviendo.

