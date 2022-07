Adrián Suar se reencontró con Mirtha Legrand y aseguró que está encaminado el regreso de la diva a El Trece

Mirtha Legrand y Adrián Suar hablaron del regreso de la diva a El Trece (Telenoche)

La novela por el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica parece estar llegando a su fin. Luego del último programa del 2021 junto a su nieta Juana Viale en El Trece, surgieron las especulaciones sobre cuándo y dónde sería el retorno del ciclo, con sus dos versiones, en la noche del sábado y los almuerzos del domingo. Desde entonces, reconoció las diferencias para su continuidad en el canal de Constitución y empezaron a aparecer otras opciones para dar lugar a sus inquebrantables ganas de volver a trabajar.

Pero todo parece aproximarse a un final feliz en el que Mirtha no se mudará de emisora, según lo que expresó en las últimas horas Adrián Suar, gerente de programación de El Trece en un móvil con Telenoche. “¿Vuelve Mirtha?”, preguntó Diego Leuco. “Yo creo que sí, de parte nuestra hoy se mandaron las correcciones del contrato y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir Eso es toda la verdad”, señaló el productor, y agregó que el retorno sería en septiembre sin fecha precisa y que la idea es replicar el mismo esquema de sábado a la noche y domingo al mediodía.

“¿Con Juana o sin Juana?”, indagó Luciana Geuna. “Con Juana y con Mirtha, con las dos”, respondió tajante Suar, pero pareció insuficiente. “Queremos saber todo”, insistieron desde el piso. “Si se quedan un rato más se lo preguntan a Chiquita”, ofreció el directivo en la previa a una función para la prensa de Piaf, el musical con Elena Roger que vuelve por doce semanas al Teatro Liceo y del que Suar está a cargo de la producción.

Efectivamente, al rato llegó Mirtha Legrand y no quiso dar nada por confirmado. “No está resuelto todavía chicos. Adrián dice que sí pero hay otro al que tiene que convencerlo”, afirmó en relación a su nieto, Nacho Viale, productor general de sus programas. Consultada si estaban muy altas las pretensiones, ironizó. “No tengo idea de cuánto gano”, señaló en consonancia con lo que vienen manifestando los últimos días.

“Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico”, dijo Mirtha, que reveló que últimamente no habla mucho con Juana porque está “de viaje” aunque ratificó que su nieta iría los domingos al mediodía y ella los sábados a la noche. Y le regaló un mimo a Suar que escuchaba atentamente a su lado: “En El Trece me siento muy cómoda porque son muy amorosos conmigo, siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada”, cerró esperanzada a la espera de la respuesta final de su nieto y poder volver en el mes de la primavera a reencontrarse con su público.

Mirtha Legrand celebrando la obra Network (Ramiro Souto)

Mientras espera que todo esto se resuelva, y a pesar del mal clima en el invierno porteño, la diva parece haber retomado el buen ritmo de vida nocturna ya que el sábado por la noche, Mirtha Legrand se acercó al Coliseo para ver una nueva función de Network, la obra que protagonizan Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, César Bordón y Pablo Rago.

Mirtha arribó al teatro junto a Héctor Vidal Rivas. Antes de ingresar a la sala, fue agasajada recibida por Ariel Diwan, productor del espectáculo, y recibió el calor del público que justo pasaba por el lugar. Y en diálogo con Teleshow, la conductora precisó sus sensaciones tras ver la obra.

“Los actores son excelentes, el trabajo de Coco Sily es consagratorio, Florencia Peña está muy bien en su papel, lo mismo para el resto del elenco como Eduardo Blanco y Pablo Rago”, expresó la Chiqui este domingo.

“La escenografía pienso que nunca se vio en Buenos Aires y el espectáculo está a la altura de los mejore que se vieron en nuestro país. La dirección de Corina Fiorillo es espectacular por haber manejado a todo ese elenco espectacular, ¡Es digno de todo elogio!”, remarcó una exultante Mirtha.

