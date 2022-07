Cuál es el problema de salud de Carmen Barbieri por el que deberá pasar por el quirófano

Carmen Barbieri faltó a su programa del martes 26 de Mañanísima (Ciudad Magazine) por un problema de salud. Un día después, la conductora regresó al ciclo y reveló el motivo por el que no pudo estar al frente ya que debió ir a una consulta médica.

“Falto cuando estoy muerta...”, dijo en tono irónico al entrar al set de televisión. “Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta y se hace como una nuez ”, explicó mientras mostraba frente a cámara una de sus manos en la que tiene una inflamación que le genera dolor. Por este motivo tenía puesta una muñequera.

Carmen Barbieri deberá pasar por el quirófano

Luego de visitar a su médico, dio detalles de lo que ocurrió: “Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y no pudieron sacar líquido. Por el momento, tengo una manopla y estoy vendada. No es nada cruento, pero sigue saliendo sangre”. Finalmente, el médico le dijo que sí o sí debía pasar por el quirófano: “Me operan este sábado no, el otro”.

Por otra parte, cabe recordar que la mamá de Fede Bal pasó un momento especial cuando en su programa conoció el resultado del ADN que determinaba si Alicia, la mujer que decía ser hija de Alfredo Barbieri, es o no su hermana. Todo había comenzado a principios de abril, cuando en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, contaron sobre la existencia de esta persona de 61 años que creía ser fruto de una relación extramatrimonial del padre de la capocómica.

“¿Es una primicia de Mazzocco? Bien por ella. ¡Como investiga mi vida Mazzocco!”, había dicho Carmen en ese entonces, con una dosis de ironía. Pero cuando reprodujeron la información dada por Débora D’Amato en dicho programa, Barbieri perdió el humor. “Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, había dicho la panelista.

“Lo del femicidio que tiene que ver con el embarazo no me gusta. Esto ya se está poniendo oscuro. Mi papi era un hombre de bien, de trabajo, buen padre. Cuando se habla de un homicidio están poniendo en el medio a mi papá, que no se puede defender”, dijo la madre de Fede Bal después del tape.

Más tarde, Carmen pudo realizarse la prueba genética y este miércoles conoció el resultado mientras conducía su programa Mañanísima. “El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. La probabilidad de media hermandad es de 0%”, le leyó Pampito, uno de los panelistas.

“Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo, porque me decía que si daba negativo, no me tenía que poner triste. No me pongo triste, pienso en Alicia más que nada, que estaba ilusionada. Pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo. Pero pienso mucho en Alicia porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras”, fueron las primeras palabras que dijo la exvedette al conocer la noticia. Y agregó: “Yo le digo a Alicia que se quede tranquila, le había prometido que igual vamos a seguir hablando, y yo cumplo”.

