En medio del escándalo con su exmarido, Pepe Cibrián sufrió una descompensación y tuvo que ser internado

Pepe Cibrián sufrió una descompensación (Video: "Intrusos", América)

En medio de su escandalosa separación de Nahuel Lodi, trascendió que Pepe Cibrián atraviesa un delicado momento de salud. Según informaron en Intrusos, el artista, que se encuentra en Córdoba, sufrió una descompensación. “Tuvo palpitaciones y estuvo unas horas internado”, señaló Marcela Tauro, quien además confirmó que Lodi ya abandonó la casa de Pilar del director teatral, en la que convivían hasta hace unos días.

En tanto, Florencia De la V agregó que el joven de 32 años la contactó por mensaje en las últimas horas y se mostró molesto porque en el ciclo de América habían dicho que se estaba “atrincherado” en el domicilio de Cibrián, algo que desmintió rotundamente. “(Lodi) no termina de confirmar si era la despedida de soltero (el contexto del video en el que se lo ve besándose con otro hombre), y por el momento no quiere hablar, dice que necesita tiempo para pensar”, detalló la conductora. En tanto, sobre Pepe, analizó: “Claramente todo lo que está pasando, le afecta”.

Minutos antes, en Mediodía Noticias (ElTrece) también habían brindado información al respecto. “Hubo un problema en el corazón. Él (por Cibrián) empezó a sentirse mal, descompensado, con un dolor en el pecho, y fue a un sanatorio para hacerse ver. Lo chequearon y le dijeron que por ahora tiene que descansar. Ahora no está internado, está en el hotel”.

Apenas una horas antes, en la tarde del, el hijo de la recordada Ana María Campoy había publicado un devastador mensaje en su cuenta de Instagram luego de que se hicieran públicas las imágenes de su ex cometiendo una infidelidad. Bajo el título de “Dictadura”, Pepe escribió: “La tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios que se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?”.

Pepe Cibrián mostró cómo se recupera de este trance tan doloroso (Instagram: @pepecibrianc)

“No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo”, dijo también en su fuerte posteo. “Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía”, siguió en su crítica.

“Lo malo es que lo logran, que logran su objetivo, pero seguimos viviendo, seguimos siento éticos los que lo somos y seguimos luchando por un mundo mejor. Del resto, que se hagan cargo los otros”, concluyó y a las horas compartió otro video en el que canta una letra conmovedora: “Ser lo que yo soy, no da temor, no da vergüenza. Es tan grande el honor de tener valor, y de no rendir cuentas”. “¡Es mi hora de amar! No importa a quién, no importa el modo de romper la pared que tapa mi sol, dejándome solo”, dice en otro párrafo el tema.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, apenas un mes atrás en su boda (Ramiro Souto)

Por otra parte, en las últimas horas Lodi había roto el silencio con el periodista Juan Etchegoyen. “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo”, comenzó expresándose vía Whatsapp. Y continuó: “Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”.

