Crisis a un mes del casamiento: se filtró un escandaloso video de la pareja de Pepe Cibrián en una fiesta

El director teatral y el joven de 23 años celebraron su casamiento simbólico hace menos de un mes, y están en crisis tras conocerse el clip

Pepe Cibrián se casó con Nahuel Lodi a fines de junio en una fiesta de 200 invitados en el barrio de Barracas. Sin embargo, a casi un mes de dar el “sí, quiero” frente a familiares y seres queridos, se filtró un video donde se ve al joven de 32 años en una situación comprometedora que podría poner en jaque la pareja. El viernes mostraron el clip en Intrusos (América) y revelaron cuándo habría sido filmado, además de la reacción del director teatral ante una posible infidelidad.

El panelista Gonzalo Vázquez explicó cómo se enteró de lo ocurrido: “Primero nos llegó una foto ayer a la tarde, que me la envió Diego, un joven que nos dio su testimonio y me permite usar su nombre”. Florencia de la V se mostró asombrada por la contundencia de las imágenes, que dejan poco lugar para el beneficio de la duda, por ciertas coincidencias en los tatuajes de Nahuel, sumado al detalle inconfundible de la alianza de compromiso que luce en el dedo anular.

“Hasta acá habían dudas de quién podía ser, pero es el que está de frente y no de espaldas. Según nos cuentan el que está con él es un hombre random que conoció ahí”, relató Vázquez, y agregó: “Vio toda la escena, cuando se conocieron, se encararon y estuvieron un rato hablando”. En cuanto a las fechas, la información desfavorece aún más a la pareja de Pepe, porque habría sido el fin de semana largo del 20 de junio. “Esto sería una semana antes del casamiento, y pudimos comprobar que efectivamente es él”, aseguró.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi en su casamiento, celebrado a fines de junio

El panelista también comunicó la respuesta que le dio el entorno de Cibrián cuando los consultó por el video: “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen cansado, y esta es la gota que rebalsó el vaso”. En este sentido, anticipó que cuando el director de teatro vuelva a Buenos Aires -ya que por estos días se encuentra en la provincia de Córdoba- tendrá una charla con Nahuel sobre el quiebre de la confianza.

“Le mostré esto a Nahuel también, y me dijo que la foto no es actual, pero que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa”, reveló Vázquez sobre la curiosa contestación del joven. Cabe recordar que semanas atrás una de las amigas más vehementes en cuanto a la relación fue Georgina Barbarossa, quien se puso firme en su postura y le hizo un llamado de atención a la pareja. “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico? Y parece que lo quiere bien...”, deslizó la conductora en aquel entonces.

Según informaron en Intrusos, Pepe Cibrián se sorprendió al ver las imágenes de su pareja besando a otro hombre y piensa plantear la separación

Y después miró al joven para hacerle un fuerte anuncio: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”, le disparó sin filtros sobre el círculo de amigas de Pepe. “Es brava, es brava”, contestó Lodi con una risa nerviosa. “Ella me decía: Pepe, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? Me pareció bien, pero es el amor...”, remató Cibrián. Aquellas declaraciones originaron un cruce entre ambos, y días más tarde Pepito le recriminó esa actitud: “No lloré por las críticas, me dan igual. Sí me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de 40 años, en la cual no tiene nada que ver Nahuel, que no la conoce casi”.

“Me hizo mucho daño porque compartimos tantas cosas de la vida: muertes, nacimientos, ver crecer a sus hijos, empezar ella conmigo en la profesión”, recalcó. Tras conocerse el escandaloso video, en las redes sociales muchos usuarios recordaron las palabras de Barbarossa sobre sus dudas respecto al matrimonio del director con Nahuel, a quien conoció a través de una aplicación de citas.

